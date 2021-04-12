الإثنين 12 أبريل 2021
توقيت مصر 10:07 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

فيفي عبده في المستشفى لإجراء عملية جراحية: حسبي الله في هذا الشخص

الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

سحب رعدية ممطرة تشهدها السعودية في هذه المناطق

قصة زى الملك الأردني وسبب ارتدائه له في زيارته لصرح الشهيد

6 خطوات لاستخراج تصريح زيارة قبر الرسول.. تعرف عليها

بيلوسي تتهم ترامب بتدمير حياتها

شاهد.. صورة نادرة تجمع الملك عبد العزيز والملك سعود منذ 68 عامًا

«صفعة على الوجه وإهانة».. محمد رمضان يرد على عمرو أديب بفيديو صادم

زوج إسراء عماد يفجر مفاجأة صادمة: «قالتلي إنها راحت لصديقي شقته»

شاهد.. البرومو الرسمي لبرنامج رامز جلال «رامز عقله طار»

ADS
 

الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار
الدولار
 
الإثنين، 12-04-2021 09:42 ص متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار اليوم الاثنين 12 إبريل ارتفاع بمقدار قرشين ، حيث سجل اليوم 15.73 جنيه بينما سجل في معاملات أمس الصباحية 15.71 جنيه .
و سجل الدولار في البنك الأهلي المصري 15.62 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.72 جنيه ، وسجل في بنك القاهرة 15.63 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.73 جنيه.
كما سجل في بنك الإسكندرية 15.62 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.72 جنيه ، و سجل في بنك قناة السويس 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74 جنيه .   
 

إقرأ ايضا

399

تعرف على أسعار الدولار أمام الجنيه في تعاملات صباح اليوم

الدولار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

أخبار متعلقة

الدولار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار

الدولار يتراجع صباحًا أمام الجنيه ويسجل هذا الرقم

399

الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار

الدولار يستقر في التعاملات الصباحية ويتوقف عند هذا الرقم

الدولار

الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم