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بعد قرار البنك المركزي.. ضربة لـ الدولار في السوق السوداء

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بعد قرار البنك المركزي.. ضربة لـ الدولار في السوق السوداء

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الدولار
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الثلاثاء، 17-01-2023 12:28 م

 

تراجع سعر الدولار في السوق السوداء متأثرًا بعدة إجراءات للدولة، منها إعلان البنك المركزي قبل أيام رفع سعر الدولار، بينما سجل سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري نحو 29.56 جنيه للشراء و29.67 جنيه للبيع.

 

ودعم موقف الجنيه مقابل الدولار في السوق السوداء قرارات عدة أبرزها رفع البنك المركزي سعر الفائدة 4 مرات خلال عام 2022، وآخرها الزيادة 3% دفعة واحدة وسرعة الإفراج الجمركي عن البضائع بالموانئ وإلغاء العمل بالاعتمادات المستندية والسماح بتصدير الذهب والذي يوفر المزيد من العملة الصعبة.

 

وسارع البعض إلى بيع ما لديهم من دولارات تخوفا من خسارتهم بعد ما اشتروه بمبالغ كبيرة، إذ هبط بقوة في السوق الموازية، بعدما تخطى 38 جنيهًا في وقت سابق.

 

أسعار الدولار عالميًا

وهبطت العملة الخضراء على المستوى العالمي، إلى مستويات متدنية لأول مرة منذ عدة شهور وفقا لمؤشر الدولار الرئيسي (DXY)، والذي يقيس العملة الخضراء أمام 6 عملات رئيسية.

 

وشهدت العملة الخضراء هبوطا، وبحسب مؤشر الدولار أمام باقي العملات سجلت 102.36 نقطة بعد 105.06 نقطة الجمعة 6 يناير، فيما تخطى 114 نقطة في سبتمبر 2022

 

الدولار في البنوك المصرية

سجل سعر الدولار في مصر مقابل الجنيه استقرارا خلال بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 17 يناير 2023، في البنوك المصرية، حيث سجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري نحو 29.56 جنيه للشراء و29.67 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري نحو 29.56 جنيه للشراء و29.67 جنيه للبيع.

 

ووصل سعر الدولار في أبوظبي الإسلامي نحو 29.61 جنيه للشراء و29.65 جنيه للبيع.

 

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك التعمير والاسكان نحو 29.5 جنيه للشراء و29.6 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB 29.51 جنيه للشراء و29.61 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك القاهرة بنحو 29.5 جنيه للشراء و29.55 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك العربي الأفريقي نحو 29.5 جنيه للشراء و 29.6 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك مصر 29.55 جنيه للبيع و29.51 جنيه للشراء.

 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري و إلى 29.5 جنيه للشراء و29.55 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك قناة السويس 29.55 جنيه للشراء و29.65 جنيه للبيع.

 

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