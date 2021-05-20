كيف تتأكد من ايداع اموالك مع شركات موثوقة

يعتبر البحث عن افضل شركات تداول العملات في العالم
في الوقت الحالي من الأشياء المهمة للغاية بالنسبة لأي متداول، والسبب يعود لكثرة شركات تداول العملات الفوركس وغيره المحتالة والنصابة التي توهم المبتدئين في هذا المجال بأنهم سيحققون آلاف الدولارات، وما يفصل بينهم وبين هذا الأمر هو فقط إيداع المال، ولكن الحقيقة خلاف ذلك، لذلك يجب أن يتأكد المتداول
بإيداع أمواله مع شركات تداول موثوقة ومعروفة.
مواصفات شركات التداول الموثوقة:
من المهم للغاية التأكد من أنك ستقوم بإيداع المال في شركة من شركات التداول الموثوقة، والتي يجب أن تتصف بالمواصفات التالية:
أن تكون حاصلة على واحد أو أكثر من التراخيص المالية الموثوقة على مستوى العالم، ومن هذه التراخيص القوية ترخيص fca البريطاني والذي يضمن حماية أموال المتداولين لدى شركات التداول، وكذلك الترخيص الأمريكي cftc الذي يضمن حماية أموال المتداولين الأمريكيين عبر الإنترنت، وغيرها من التراخيص المالية القوية.
لا تقوم شركات التداول الموثوقة بالتواصل مع العملاء عبر الهاتف أو وسائل التواصل الاجتماعي من تلقاء نفسها على الإطلاق أبداً، بل تتواصل مع العميل في حال كانت لديه مشكلة وتواصل مع الدعم الفني من أجل حلها.
لا تمنح شركات التداول الموثوقة للغاية بونص على عملية الإيداع لديها على الإطلاق، ولكن في بعض الحالات تمنح مكافآت بسيطة إذا اجتاز المتداول مسابقة طرحتها الشركة وحصل على الجائزة التي قررتها إدارة الشركة لهذه المسابقة فقط.
الشركات الموثوقة عادة ما يكون مبلغ الإيداع الأولي فيها مرتفع قليلاً لتضمن جدية المتداول في العمل لديها كأن يكون 500 دولار فما فوق.
شركات التداول الموثوقة لا تمنح رافعة مالي كبيرة للغاية للمتداولين، فأقصى رافعة يمكن منحها في أوروبا هي 1:300، وفي حال الترخيص القبرصي الخاص بالعرب فيتم منحهم رافعة مالية بحد أقصى 1:500.
توفر شركات التداول الموثوقة وسائل سحب وإيداع آمنة تماماً وسريعة للغاية.
تعمل شركات التداول الموثوقة على دفع الأرباح للمتداولين لديها حتى ولو وصلت لآلاف الدولارات بدون مماطلة وتسويف وبشكل سريع لا يتعدى 48 ساعة كحد أقصى.
طرق الإيداع في شركات التداول الموثوقة:
الإيداع من خلال بطاقات الائتمان
مثل: بطاقات فيزا وبطاقات ماستر كارد العالمية، وعادة ما تكون عملية الإيداع لحظية ومتوفرة في أي وقت وبسرعة وأمان كامل أثناء عملية الإيداع داخل حسابك في شركة التداول التي اخترتها.
الإيداع من خلال بطاقات الإيداع unionpay الدولية التي يقع مقرها في جمهورية الصين الشعبية، والتي تعتبر من المزودين الأساسيين للبطاقات الإئتمانية في العالم منذ تأسيسها عام 2002.
الإيداع من خلال التحويل البنكي السريع عن طريق رقم iban، والذي يستغرق في العادة فترة ما بين 1-24 ساعة كحد أقصى لكي تتم عملية الإيداع.
الإيداع من خلال شركة sticpay المالية التابعة لشركة الاتصالات السعودية، والتي تتيحها بعض شركات التداول الموثوقة كأحد وسائل الإيداع الرئيسية لديها، وهو عبارة عن تطبيق على هيئة محفظة رقمية على الهاتف، يقوم المتداول السعودي باستخدامها لإيداع المال مباشرة منها إلى حساب التداول الخاص به وبدء التداول فوراً.
الإيداع من خلال بنك ويب موني webmoney الروسي الموثوق كأحد حلول الدفع المتقدمة والسريعة في العالم، والذي يمتاز بالأمان والموثوقية العالية والتشفير العالي الذي يمنحه لحسابات العملاء من أجل الحفاظ على أموال العملاء أثناء إيداعها في شركات التداول.
بنك سكريل البريطاني الذي يعتبر من أقوى وأفضل البنوك العالمية في إجراء الحوالات المالية واستلامها بسرعة كبيرة حول العالم، ويتميز بتوفير جدار حماية قوي جداً وتشفير عالي للبيانات بصل حتى 256 بت من أجل حماية بيانات العملاء من السرقة.
بنك نتلر البريطاني وهو تابع لنفس الشركة التي يتبع لها بنك سكريل ويقدم نفس المميزات التي يمنحها بنك سكريل من حماية وموثوقية عالية، ويعتبر من خيارات الإيداع والسحب الموثوقة والمضمونة على مستوى العالم.
الإيداع من خلال بطاقات كاش يو كونها تعتبر من وسائل الدفع الموثوقة حول العالم والتي يستخدمها الآلاف من المستخدمين حول العالم.
الإيداع من خلال بنك باي بال العالمي المعروف بتعامله الصارم والقوي في حماية أموال العملاء لديه من السرقة والاحتيال، فهو يقف دائماً في صف المشتري في جميع الأحوال.
وتعتبر هذه الوسائل من أفضل وأقوى وسائل الإيداع في العالم والتي تشترك فيها كافة شركات التداول الموثوقة، ولكن هناك شركات تستخدم وسائل إيداع أخرى وموثوقة ولكن ليس بقوة هذه الشركات، فمن وسائل الإيداع التي تستخدمها هذه الشركات: الإيداع من خلال بنك بيرفكت موني، والإيداع من خلال العملات الرقمية المختلفة وعلى رأسها البيتكوين، و اللايت كوين، والإيثيريوم، و البيتكوين كاش.
كيف تتأكد من إيداع أموالك مع شركات موثوقة؟
هناك العديد من العوامل التي تجعلك تتأكد تماماً بأنك تعمل مع شركة تداول موثوقة، ومن هذه العوامل ما يلي:
أن تكون سمعة الشركة جيدة وقوية، بحيث عندما تبحث عنها بشكل متعمق عبر الإنترنت تجد أن جميع مواقع المراجعات الموثوقة تتحدث عنها بشكل إيجابي للغاية وتصنيفها ضمن الشركات الموثوقة.
لا تقم بإيداع المال مع شركات التداول الغير معروفة في مجال التداول، وخاصة الشركات التي تبدأ حديثاً ما لم تكن خاصة بالفعل على واحد من التراخيص المالية القوية للغاية.
لا تقم بالإيداع لدى أي شركة يتواصل فريق التسويق الخاص بها معك عبر وسائل التواصل الاجتماعي ويقدم لك الكثير من المغريات من أجل الإيداع معهم، ففي الغالب هم من شركات التداول الوهمية والمحتالة.
قم بتجربة منصة التداول لدى شركات التداول التي ترغب العمل معها قبل البدء فعلياً في التداول، وتأكد من كونهم يمنحونك رافعة مالية جيدة تناسب خطة عملك جيداً.
ابحث جيداً عن اسم شركة التداول ضمن الترخيص الذي أخبرتك شركة التداول أنها حاصلة عليه وتأكد من أنه ترخيص قوي أو ضعيف قبل إيداع المال معها.
شركات التداول الموثوقة لا تعد المستثمرين معها بأي وعود مالية على الإطلاق من قبيل الربح أو الخسارة، بل تحقيق الأرباح والخسائر هي مسؤولية المتداول وحده فقط.
تأكد من كون شركة التداول التي تود العمل معها مشهورة للغاية في كل مكان تبحث عنه تجد اسمها، فالشركات المشهورة غالباً ما تكون من الشركات الموثوقة للغاية.
تواصل مع خدمة العملاء الخاصة بالشركة واسألهم ما تريد، فإن كانت إجاباتهم واضحة ومباشرة وبسيطة فهم من الشركات الموثوقة، وإن كانت إجاباتهم غير واضحة على أسئلتك ويتأخرون في الإجابة كثيراً فلا تقم بالإيداع معهم على الإطلاق.
ويجب أن تقوم بالإيداع بعد التواصل مع الدعم الفني العربي في شركات التداول، بالإضافة إلى أن الإيداع لا يتم إلا بعد تفعيل حسابك بشكل كامل لدى شركة التداول، ويتم ذلك من أجل محاربة غسيل الأموال والعمل بطرق غير شرعية.