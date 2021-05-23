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تصريحات شركة Sony حول إعادة تخزين PS5

بلاي استيشن 5
بلاي استشين
Native
الأحد، 23-05-2021 11:46 م
إن أوضحت أن مشكلاتها مستمرة إلى العام المقبل، حسب  تقرير  Bloomberg  الذي لخص أقوال المحللين.
 هذا ما يوحي باتخاذ العديد من الإجراءات الحازمة والتي ربما هي ضرورية لتسهيل قيود التوريد مع مراعاة عدم إعلان الهوية.
 حيث حلل المحللين شركة Sony انها تحاول مجاراة الطلب على PS5 عبر الأساسيات اللازمة لإنشاء وحدة التحكم.
خاصة انه إذا قاموا بتأمين الكثير من الأجهزة وانتجوا أكثر من وحدة من PlayStation 5 للعام المقبل. هذا لن يفلح في محاولة مجاراة ما يحدث الآن.
وأكدت شركة Sony بأنها تطور من نفسها لإنتاج مزيد من وحدات التحكم في أقل وقت ممكن وانتشارها في جميع أنحاء العالم.
  أهم تصريحات شركة Sony  حول إعادة تخزينPS5 
أن PS5 لديه مشكلة نقص في الإنتاج في جميع دول العالم، ولكن هناك نقطة هامة .. الا وهي، إذا لم يتم حل مشكلة الحصول على السيليكون.
 فلا يبقى لدى شركة Sony سوى تجديد تصميم الجزء الداخلي من PS5 لاستيعاب مزيد من المكونات ووحدات Playstation 5 لصناعته.
وهناك أخطاء في إعادة تخزين PS5 يمكن تقليل وتجنب تلك الأخطاء عبر تقنية الصوت من الجيل التالي لـ PS5 عبر تغير الألعاب PS5 vs PS4 Pro. وإمكانية ترقية PS5 فوق الهدف لتحسين مبيعات PS4.
 حيث أن الاحتياط يحسن تحليل المحللين والاقتصاد المالي كله. هذا الطريق الذي سار فيه Totoki لتقليل المخاوف من قلة الاهتمام بـ PS5.
مبيعات شركة Sony في فترة جائحة كورونا
  تصريحات شركة Sony حول إعادة تخزين PS5 تجعل العالم يتطلع إلى الخروج من جائحة فيروس كرونا المستجد.
فبالرغم من زيادة مبيعات وحدة التحكم PS5 حتى وإن مخزونها ناقص، لم تستطع العلامة التجارية استغلال بشكل كاف، خصوصاً عند حظر الأفراد في بيوتهم.
 حيث اتجه الكثير من الأشخاص إلى الألعاب من خلال الإنترنت وربما شراءها.
ولكن شركة Sony أيقنت للمحللين أن المستخدمين المتفاعلين على PlayStation قلوا من 114.000.000 إلى 109.000.000 في السنة. ونقطة شراء الألعاب تتجه إلى المسار ذاته عام 2020م.
كما أكد المدير المالي لشركة Sony انها استطاعت بيع 8.000.000 تقريباً منا وحدات التحكم PS5 من وقت إصدارها في نهاية 2020م.
  ولكنها تتطلع إلى عدد أكثر والذي يمكن القول انه 15.000.000 من خلال تصريحات شركة Sony  حول إعادة تخزين PS5 بانتهاء مارس عام 2022م.
بغض النظر عن PS4 التي باعت116.000.000 من وحدات التحكم منذ صدورها سنة 2013م.
 ولكن Sony متأكدة من مزايا الجيل القادم في PS5 التي ستكون داعمة لها في زيادة هذا الرقم قبل سنة 2028م.
 وحدات تحكم  PS5  من Sony
ولكن للتوضيح فقط .. انه ليس شيء جيد أن تكون Sony عاجزة عن إعطاء مستخدميها ما يبحثون عنه.
 حيث أن وحدة التحكم الغير قابلة للبيع. فيجب أن تكون ارسلت لهم الغاية، فإن مستخدمين PS5 قانعين بانه منتج ل بأس به ولا يمكن إدارته بسهولة.
ولكي تحافظ شركة Sony على بصمتها .. يعمل Matt Swider من TechRadar على مدار 60 دقيقة على أبليكيشن Twitter.
وذلك لنقل تصريحات شركة Sony حول إعادة تخزين PS5  وحول إمكانية شراء PS5 الجديد بداية من أمريكا.
 والعجيب انه متاح للبيع لأكثر من 6 أشهر في الوقت الحالي، مما يوفر على المستخدمين شراء وحدة تحكم PS5 الأقزام من Xbox Series X.
 كما أن وحدات التحكم مستقبلاً ستلقى تغييرات في بنيتها لتقليل مشاكل التصدير في البلدان.
كاتب: جيمر عربي
 

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