افضل خمس مناطق لشراء البيوت في أبو ظبي

الثلاثاء، 18-04-2023
01:18 م
خمس مناطق سكنية يمكنك امتلاك عقار فيها داخل عاصمة الإمارات
عندما تفكر في شراء بيت في أبو ظبي بالإمارات، فهناك العديد من الاختيارات العقارية الممتازة، لذلك لو كنت تريد شقة صغير أو بيت كبير أو حتى فيلا مجهزة ذات واجهة مميزة تطل على المياه مباشرة، بالتأكيد ستجد طلبك هناك وإذا كنت تجد صعوبة في البحث عن أي شقة أو بيت، فلا تقلق يمكنك أن تجد في شركة "أبو ظبي تحت الإنشاء
" أهم العقارات المتميزة معروضة ومرتبة ومنسقة حسب العديد من العوامل المهمة مثل؛ الموقع والتسهيلات والمناطق المحيطة وفي هذا المقال سنعرض لكم أهم المناطق التي يمكنكم البحث داخلها، وإمكانيات كل منطقة منهم حتى نسهل عليكم عملية البحث.
https://unsplash.com/photos/tohb5lsxAB8
1- جزيرة ياس
جزيرة ياس
منذ ثمان سنوات كانت عبارة عن جزيرة قاحلة، ولكن على مدار السنوات صارت من أهم المراكز الحضرية في الإمارات وليس أبو ظبي فقط، حيث يتوجه إليها الزوار بصورة يومية ليلًا ونهارًا. جزيرة ياس عبارة عن مركز سكني وترفيهي في ذات الوقت، فهناك تجدون حلبة لممارسة الفورميلا 1، ويمكنكم أنتم أن تقوموا بالقيادة، أيضًا توجد حافلات مجانية تقوم برحلات يومية مجانية للأماكن الترفيهية في الجزيرة، هذا غير العروض السنوية والحفلات الغنائية.
تجدون أيضًا في جزيرة ياس ثلاث مدن ترفيهية، الأولى هي عالم فيراري حيث تجدون هناك أسرع أفعوانيه في العالم، وهو مكان مصمم ليشبع رغبة محبي السرعة حول العالم حيث يضم أكثر من 40 لعبة تخص السرعة، المدينة الترفيهية الثانية هي "وتر ورلد" جزيرة ياس، وهي مدينة ترفيهية مصممة لمحبي الألعاب المائية، وهي مناسبة جدًا للأطفال والعائلة، المدينة الثالثة هي عالم "وارنر برازر"، وهي مدينة تضم أشهر أبطال الرسومات المتحركة مثل باتمان وغيره. جزير ياس مصممة لأجل العائلة بنظام ترفيهي عبقري.
https://unsplash.com/s/photos/yas-island
2- جزيرة السعديات
جزيرة السعديات
هي المكان الأمثل لعشاق الثقافة والهدوء معًا، حيث تجد هناك العديد من الأماكن الثقافية البديعة مثل متحف اللوفر أبو ظبي. 9200 متر مربع من المساحات الفنية هناك، ومتحف زايد الدولي الذي تجدون فيه أهم القطع الفنية التي تعبر عن الحضارة الإماراتية، أيضًا منارة السعديات والتي تعتبر من أهم وأرقى الأماكن الثقافية في دولة الإمارات، يوجد داخلها قاعات واستوديوهات للتصوير ويقام فيها معارض مؤقتة عدة طوال العام.
جزيرة السعديات بجانب جوها الثقافي والهادئ فهي أيضًا تمتلك أحياء سكنية راقية جدًا، وتعتبر من أفضل وأجمل الأحياء السكنية في أبو ظبي، الوحدات السكنية مقسمة بين قصور راقية وشقق سكنية ومنازل مرتبة في أحياء منظمة، وعلى الرغم أن جزيرة السعديات لا تضم جميع المواقع الترفيهية الموجودة في جزيرة ياس، ولكنها تمتلك شاطئ السعديات الذي يمتد لمسافة 400 متر من المياه الزرقاء الصافية، هذه الجزيرة مناسبة جدًا لعشاق الهدوء والثقافة والرقي وتبعد فقط 20 دقيقة من مطار أبو ظبي.
https://unsplash.com/photos/delUuoOvXlw
3- ريم هيلز في جزيرة الريم
ريم هيلز هو واحد من أهم وأجمل المجمعات السكنية في مدينة أبو ظبي بالكامل، وهذا لأنه يقدم أسلوب حياة متوازن ما بين الجمال والإمكانيات المتطورة، تجدون هناك جميع الاختيارات السكنية من فيلات أو منازل سكنية أو أستوديوهات فردية، أيضًا يمكنك الاختيار ما بين وحدات سكنية مجهزة على أعلى مستوى سواء من 5 إلى سبع غرف، وكل وحدة سكنية لها تصميم معماري جميل. هناك أيضًا مربعات سكنية تقع على المياه مباشرة مما يضمن لكم إطلالة رائعة، هذا بخلاف المناطق الخضراء والمنتزهات والمحال التجارية
ومراكز التسوق الموجود هناك، المكان هناك غني بالحدائق والساحات الداخلية، مواقف سيارات للمقيمين والزوار، مدرسة، مسارات متخصصة للمشي وقيادة السيارات، سبا ومراكز لياقة بدنية. جميع هذه الإمكانيات تجعل من ريم هيلز واحد من أجمل المجمعات السكنية في أبو ظبي على الإطلاق، ونرشح لكم المكان هناك إذا كنتم من محبي الجمال والهدوء والإمكانيات المتطورة معًا.
https://unsplash.com/photos/dgCUZNk2rvs
4- حدائق الراحة
تمتد حدائق الراحة على مساحة ستة ونصف مليون متر مربع تقريبًا، وأكثر ما يميز هذه المنطقة هو أنها تتمتع بمناظر طبيعية خلابة، أيضًا تتميز تصميمات الفيلات هناك بكونها تقليدية ومتطورة، وهذا الأمر يجعل هناك وفرة في الاختيارات، متوسط سعة الشقة السكنية هناك يكون من 3 – 5 غرف نوم سواء فيلات أو منازل، أيضًا هناك مرافق ممتازة في معظم الوحدات السكنية مثل حمامات السباحة والحدائق والأمن على مدار 24 ساعة يوميًا، أيضًا تجدون ملاعب رياضية ومواقف سيارات، كما أن هناك منازل وفيلات عديدة تأتي بغرفة مخصصة للخادمات والسائقين. أيضًا الحي نفسه يمتلك مدارس ومتاجر ومراكز تسوق، وهذا يجعل الحياة متميزة هناك وذات مستوى رفاهية مرتفع جدًا ومناسب لهواة الراحة والاستجمام، هذا بجانب وجود شاطئ رملي والذي الحياة الصيفية هناك مميزة جدًا.
أكثر المناطق شعبية في الإيجارات وشراء العقارات في حدائق الراحة هي منطقة ماريا، وتضم هذه المنطقة منازل عدة ذات طراز عربي تتراوح ما بي 3 – 4 غرف نوم، إذا كنتم تفضلون امتلاك وحدة سكنية أو الاستثمار، فالوحدة في منطقة ماريا يتم تأجيرها بمبلغ من 135 إلى 145 ألف درهم سنويًا، وسعر شراء المنزل نفسه قد يكلف 2 مليون درهم إماراتي بالتسهيلات، أما بالنسبة لثاني أفضل منطقة في حدائق الراحة فهي مجتمع سيدرا ويتراوح سعر الوحدة السكنية لحوالي 2.3 مليون درهم، ويتم تأجير الوحدة سنويًا بحوالي 190 ألف درهم.
5- الغدير
مجمع الغدير السكني
هو واحد من الأماكن السكنية التي تقع بين حدود إمارتي أبوظبي ودبي، لذلك هي منطقة جيدة جدًا للأشخاص الذين يفضلون التواجد في مكان قريب من الإمارتين، تجدون هناك الكثير من أنواع العقارات مثل الاستوديوهات والشقق والمنازل والفيلات ومنازل التاون هاوس، بمساحات تبدأ من 37 متر مربع إلى 351 متر مربع، أيضًا يوجد خطط سداد جيدة لجميع الوحدات العقارية هناك، ويقدر إجمالي عدد الوحدات السكنية هنتاك ب 706 وحدة، أسعار الوحدات تبدأ من 535 ألف درهم، يمكنك أن تدفع 10% عن الاتفاق و90% عند الاستلام من قيمة الوحدة.
لماذا تشتري عقار في أبو ظبي؟
في الأخير تعد أبو ظبي واحدة من أهم المزارات العالمية حاليًا، وهذا بسبب طبيعتها الخلابة، وثقافتها المتعددة والشاملة، وتاريخها الملهم. ولكن أيضًا هناك أسباب عملية حيث تعد أبو ظبي الأولى عالميًا في مستوى الأمن السياحي، هذا بجانب العديد من التقنيات والتطور التكنولوجي الموجود هناك في جميع أنماط الحياة. الحياة هناك مرفهة بشكل كبير حيث يشعر الإنسان بالراحة في جميع مناحي الحياة، أما على المستوى التعليمي فأبو ظبي تضم أحدث وأهم الجامعات في الإمارات وحتى الرعاية الصحية هناك تعد من الأفضل في العالم، لذلك كل تفاصيل الحياة في أبو ظبي تدعو للحياة فيها.