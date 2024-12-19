برقم صادم.. شركة حكومية تحدد سعراً كبيراً للدولار في 2025

قدرت شركة سيدى كرير للبتروكيماويات "سيدبك" إحدى شركات قطاع البترول المصري التي تمتلك الحكومة حصة أغلبية فيها، سعر الدولار بقيمة أعلى من السعر الرسمي بنحو 8% في موازنة 2025.

وبحسب الموازنة الاستثمارية للشركة، تم تقييم سعر الدولار عند 55 جنيها مقابل السعر الرسمي للدولار البالغ 50.85 جنيه لكل دولار.

وشهد سعر الجنيه ارتفاعا أمام الدولار خلال الفترة الماضية ليصل السعر الرسمي قرب حاجز 51 جنيها لكل دولار.

وقدرت الشركة الموازنة الاستثمارية للعام المالي 2025 بمبلغ 1.9 مليار جنيه متضمنة موازنة للمشروعات بقيمة 213.5 مليون جنيه.

كما تضمنت الموازنة المساهمة في شركات أخرى بقيمة 962.5 جنيه، بالإضافة إلى موازنة للإحلال والتجديد بقيمة 760 مليون جنيه.