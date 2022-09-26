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ارتفاع سعر الدولار عالميًا بشكل جنوني وهذه أسعاره في البنوك المصرية

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الدولار
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الإثنين، 26-09-2022 09:35 ص
قفزت أسعار الدولار اليوم الاثنين في السوق العالمية، قفزة جنونية أمام سلة العملات الرئيسية، وفقا لمؤشر الدولار الرئيسي (DXZ) والذي يقيس العملة الخضراء أمام 6 عملات رئيسية.

وقفز مؤشر الدولار، بنسبة  (+0.54%) بعد  1.710 بالمئة أمس إلى مستوى 113.80 نقطة  بعد 109.285 نقطة يوم الثلاثاء الماضي 20 سبتمبر، وارتفع من مستوى افتتاح التعاملات، عند 113.02 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 114.53 نقطة، بحسب "وول ستريت جورنال".
وارتفع الدولار الأمريكي اليوم الاثنين، متخطيا أعلى مستوى له في 20 عامًا إذ وصل أعلى مستوياته التاريخية على الإطلاق،  على خلفية رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة بمقدار 0.75 نقطة مئوية، الأربعاء 21 سبتمبر.

أسعار الدولار اليوم
استقرت سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الاثنين على المستوى المحلي ، في معظم البنوك العاملة في مصر بعد زيادة مفاجئة يوم الأربعاء الماضي 21 سبتمبر بمنتصف التعاملات 5 قروش دفعة واحدة  والثلاثاء قرشين ، ليصل إلى مستويات 19.52 جنيه لـ الدولار الواحد بعد أن كان أقصى سعر له يوم 1 سبتمبر 19.18 جنيه للشراء و19.24 للبيع في البنك الأهلي المصري، أي ارتفع 28 قرشا منذ هذا اليوم، فيما سجل الخميس الماضي 19.42.

وفي البنك المركزي المصري سجل متوسط أسعار الدولار أمام الجنيه المصري 19.44 جنيه للشراء و 19.51 جنيه للبيع.

وعن  سعر الدولار اليوم في مصر 2022 على صعيد الأسعار المحلية ، فتداولت البنوك أسعار صرف الدولار اليوم ما بين "19.42 - 19.49" جنيه للشراء، و"19.50 - 19.52" جنيه للبيع.

الدولار مقابل الجنيه المصري البنك الأهلي
وعن أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري البنك الأهلي اليوم ، سجل 19.44 جنيه للشراء، و19.50 جنيه للبيع بعد 19.24 الاثنين 5 سبتمبر بزيادة 26 قرشا.

الدولار مقابل الجنيه المصري البنك الأهلي اليوم سجل  19.44 جنيه  للشراء ، كما سجل الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي 19.50 جنيه للبيع ضمن أسعار العملات اليوم في مصر.

أقل سعر للدولار اليوم
وضمن أسعار الدولار اليوم سجل الدولار أمام الجنيه أقل مستوى للشراء في بنك قناة السويس ليصبح 19.37 جنيه.

وفي بنك قناة السويس سجل الدولار 19.37 جنيه للشراء و 19.47 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم
وفي البنوك الخاصة، سجل سعر الصرف في البنك التجاري الدولي 19.46 جنيه للشراء و19.52 جنيه للبيع، وفي العربي الإفريقي سجل الدولار 19.44 جنيه للشراء و19.52 جنيه للبيع.
 

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