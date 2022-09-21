أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه في تعاملات اليوم الأربعاء

الأربعاء، 21-09-2022
09:04 ص
استعرض برنامج “ صباح البلد” ، تقريرا عن أسعار الدولار، والعملات الأجنبية
والعربية، صباح اليوم الأربعاء.
سعر الدولار
سجل سعر الدولار
الأمريكي اليوم 19.48 جنيه للبيع، و19.38 جنيه للشراء.
سعر اليورو
سعر اليورو
19.45 جنيه للبيع و19.34 جنيه للشراء.
سعر الجنيه
الإسترليني
سعر الجنيه
الإسترليني 22.26 جنيه للبيع و22.13 جنيه للشراء.
سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي 5.18 جنيه للبيع و5.15 جنيه للشراء
سعر الدينار الكويتي
سعر الدينار الكويتي 63.07 جنيه للبيع و62.71 جنيه للشراء