الأربعاء 21 سبتمبر 2022
توقيت مصر 10:00 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بعدما أعلن أنه أصبح مليونير.. ندى الكامل لـ عمر كمال: بحبك.. والأخير يرد

قرار مفاجئ وتصعيد جديد.. بوتين يعلن التعبئة الجزئية للجيش

مفاجأة.. حازم إمام وراء استبعاد محمد عواد من المنتخب لهذا السبب

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه في تعاملات اليوم الأربعاء

هدده بالانتقال للزمالك.. تفاصيل خناقة سيد عبدالحفيظ وصلاح محسن

«التيارات الدينية بتكره عادل إمام» .. عمرو أديب معلقًا على شائعة مرض الزعيم

تخصيص حصص للثقافة الجنسية في المدارس .. التعليم توضح

تأجيل محاكمة عائشة الشاطر و30 آخرين بنشر أخبار كاذبة لـ15 أكتوبر

أول تعليق من محمد رمضان بعد مطالبات بإلغاء حفله في الإسكندرية

عاجل .. تعيين سيدة في منصب مستشار شيخ الأزهر الشريف للمرة الأولى

ADS
 

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه في تعاملات اليوم الأربعاء

download
العملات
Native
Teads
الأربعاء، 21-09-2022 09:04 ص

استعرض برنامج “ صباح البلد” ، تقريرا عن أسعار الدولار، والعملات الأجنبية والعربية، صباح اليوم الأربعاء.

سعر الدولار

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 19.48 جنيه للبيع، و19.38 جنيه للشراء.

سعر اليورو
سعر اليورو 19.45 جنيه للبيع و19.34 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 22.26 جنيه للبيع و22.13 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 5.18 جنيه للبيع و5.15 جنيه للشراء

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 63.07 جنيه للبيع و62.71 جنيه للشراء
 

إقرأ ايضا

bGDy5

الجميع يترقب.. مفاجأة في سعر الدولار اليوم الخميس

2022090804010414

ترقب من الجميع بشأن ما سيحدث في سعر الدولار غدًا الخميس

2020_8_7_11_47_57_372

4 عملات عربية تقفز أمام الجنيه في تعاملات اليوم

أخبار متعلقة

2020_2_9_12_55_34_200

الدولار يقفز 11 قرشًا بشكل مفاجئ في بداية تعاملات اليوم

1829527_0

ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه 3 قروش مرة واحدة

image

يقترب من 20 جنيهًا.. قفزة مفاجئة في أسعار الدولار

62-003941-effect-change-in-the-interest-rate-on-the-dollar_700x400-1-Copy

الدولار يرتفع في منتصف تعاملات اليوم ويسجل هذا الرقم في البيع والشراء

2022_3_31_16_24_19_15

مفاجأة.. تراجع سعر الدولار في بداية تعاملات الأحد

1829527_0

الدولار يواصل الصعود ويسجل هذا الرقم اليوم