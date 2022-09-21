بعد قرار «بوتين».. الدولار يقفز لأعلى مستوى له منذ 20 عامًا

الأربعاء، 21-09-2022
11:00 ص
سجّل الدولار
قفزة اليوم الأربعاء إلى أعلى مستوياته خلال 20 عاماً مقابل
مجموعة من العملات الكبرى الأخرى، بعدما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
التعبئة الجزئية للقتال في أوكرانيا مؤكداً أن بلاده مستعدة لاستخدام كل وسائلها
الدفاعية لحماية نفسها.
وفي حين تستفيد العملة الخضراء من مراهنات على السياسة النقدية الصارمة قبل
اجتماع للاحتياطي الفدرالي الأميركي في وقت لاحق اليوم، ارتفع مؤشر الدولار
الذي
يقارنه بسعر عملات أخرى مثل الين الياباني واليورو والجنيه
الاسترليني، 110,87
نقطة، في زيادة قياسية منذ عام 2002.
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
، التعبئة الجزئية في الاتحاد الروسي
ابتداء من الأربعاء.
وقال بوتين
في كلمة وجهها للشعب الروسي إن "هدف الغرب هو تدمير
بلادنا"، وفق وكالة "تاس".
وأوضح الرئيس الروسي: "هدف الغرب هو إضعاف وتقسيم وتدمير بلادنا في
نهاية المطاف".
وتابع: "إنهم يقولون بشكل مباشر إنهم نجحوا بتدمير الاتحاد السوفيتي
عام 1991 وحان وقت روسيا الآن لتتقسم إلى مناطق عدة وأطراف متصارعة".
فيما اتهم "السلطات الأوكرانية باستخدام الروسوفوبيا (أي رهاب الروس)
كسلاح رئيسي، وجعلها من الشعب الأوكراني علفا للمدافع."
وشدد على أن " النظام في كييف هو من بدأ هذه الحرب
، عام 2014، حين رفع
السلاح في وجه مواطنيه العزل"، في إشارة إلى دونباس وشبه جزيرة القرم.
وأبان أن بلاده ستستخدم كل الوسائل الموجودة والإمكانيات المتاحة للحفاظ
على أراضيها وسيادتها.