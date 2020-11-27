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ارتفاع جديد للدولار في المعاملات الصباحية ليسجل هذا الرقم

الدولار
الدولار
 
الجمعة، 27-11-2020 09:30 ص متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار اليوم الجمعة 27 نوفمبر ارتفاع جديد عن معاملات أمس الصباحية حيث سجل 15.64 جنيه .
وسجل الدولار في البنك المركزي 15.60 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.70 جنيه ، وسجل في البنك الأهلي المصري 15.59 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.69 جنيه .
وسجل في بنك الإسكندرية 15.61 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71 جنيه ، وسجل في البنك التجاري الدولي 15.61 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71 جنيه .
 

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