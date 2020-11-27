ارتفاع جديد للدولار في المعاملات الصباحية ليسجل هذا الرقم

الجمعة، 27-11-2020
09:30 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار
الدولار في البنوك
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وسجل سعر الدولار اليوم الجمعة 27 نوفمبر
ارتفاع جديد عن معاملات أمس
الصباحية حيث سجل 15.64 جنيه .
وسجل الدولار في البنك المركزي 15.60 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.70 جنيه ،
وسجل في البنك الأهلي المصري 15.59 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.69 جنيه .
وسجل في بنك الإسكندرية 15.61 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71 جنيه ، وسجل في
البنك التجاري الدولي 15.61 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71 جنيه .