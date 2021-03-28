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"إنفاذ" و "أماكن الدولية" يُغلقان مزاد «اليمامة» بنجاح كبير

أماكن الدولية
أماكن الدولية
 
الأحد، 28-03-2021 10:33 م
أسدلت أماكن الدولية الستار على مزاد "اليمامة" بمدينتي الخرج والأفلاج عبر منصة المزاد الإلكتروني تحت إشراف مركز الاسناد والتصفية "إنفاذ"، ببيع 6 عقارات سكنية وتجارية بمواقع مميزة وحيوية، وسط تنافس كبير من المهتمين بالسوق العقاري ورجال الأعمال والمطورين.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة أماكن للمزادات الأستاذ فهد القاضي: "إن خدمة (نظام المزادات الإلكترونية) التي تم إطلاقها عبر شركة ثقة بالمملكة تضمن السرعة في الإجراءات والشفافية في كل ما يتعلق في المزادات ومن أي مكان.. موضحاً نجاح المزاد كسابقه مزاد "درر الرياض" والذي تم إنجازه بنجاح سابق لمثيلاته، وقد تم بيع عقارات "اليمامة" ضمن فرص استثمارية وسكنية واعدة.

وأعرب القاضي عن سعادته بالنجاح الكبير التي تأتي امتداداً للنجاحات السابقة، ومنها مزاد دُرر الرياض، حيث تم بث وقائع المزاد مباشرة عبر الحسابات الرقمية، والقنوات الاجتماعية، مقدماً شكره وامتنانه لجميع المشاركين بالمزاد، لمنسوبي "إنفاذ" والخدمات العقارية المتميزة لكافة عملائها في أنحاء المملكة العربية السعودية كافة، ودعم رئيس شركة أماكن ا/ خالد الجاسر وكل العاملين بالمزاد، حيث أن تنظيم مثل هذه المزادات يحتاج إلى متابعة مستمرة في أعمال التحضير وجهد كبير، واحترافية عالية من كل المنظومة القائمة على المزاد، وتطمح أماكن إلى أن تكون جزءاً مؤثراً في تطوير صناعة العقار، ولن تدخر جهداً في تقديم أفضل خدمة تواكب وتتخطى مستوى تطلعات عملائها، وخدمتهم بأعلى درجات المهنية، وبجودة تستحق ثقتهم نحو الريادة والتميز.
 

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