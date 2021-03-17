"أماكن" تطرح مزاد "اليمامة" بمواقع مُميزة في منطقة الخرج والافلاج

الأربعاء، 17-03-2021
06:59 م
المصريون
أكملت "أماكن
" للمزادات جميع التجهيزات اللازمة لطرح ست عقارات للمزايدة في مدينتي الخرج
والأفلاج
بمنطقة الرياض وبقرار من محكمة التنفيذ، وإشراف مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، بالمزاد الاليكتروني، وذلك مواكبةً للتحول الرقمي لرؤية 2030 وتعزيز مبدأ الشفافية والنزاهة ورفع مستوى التنافسية، واتباعاً للبرتوكولات الصحية والإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فايروس كورونا، وحرصاً على سلامة الجميع.
المزاد العلني
تقرر إقامة المزاد إلكترونيًّا عبر موقع (emazad.sa)، لبيع 6 عقارات سكنية مختلفة المساحات، صباح يوم الثلاثاء 10-8-1442هـ الموافق 23-3-2021م في تمام الساعة التاسعة، حتى الساعة السابعة من مساء يوم الأربعاء 11-8-1442 الموافق 24-3-2021 م ، وسيتم بث وقائعه مباشرة عبر الحسابات الرقمية، داعية المُستثمرين الراغبين في المزيد من الإيضاحات زيارة الموقع الإلكتروني للمزاد، أو الاتصال بالرقم الموحد، أو عبر قنوات التواصل الاجتماعي.
دُرر الرياض
يُذكر أن أماكن
قامت بمزاد الكتروني (دُرر الرياض) منذ شهر حظيَ بنجاح مُنقطع النظير ومشاهدات عالية عبر وسائل التواصل الاجتماعي -ولله الحمد-؛ ما أسهم في زيادة قيمتها السوقية بأعلى المستويات وبمشاركة للمزايدين من الرياض وكافة مناطق المملكة
؛ والتي وظفت الشركة لها كافة الوسائل الرقمية في المزايدة.
شُكر وثناء
وترفع "أماكن
" الشكر والثناء لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -يحفظهما الله- على دعمهما واهتمامها للقطاع العقاري بالمملكة
، سائلين الله أن يحفظ الوطن والقيادة من كل سوء ومكروه.