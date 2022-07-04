ارتفاع جديد.. الدولار يواصل الصعود أمام الجنيه قبل عيد الأضحى

الإثنين، 04-07-2022
02:17 م
ارتفع سعر الدولار
الأمريكي خلال تعاملات اليوم الاثنين ثاني أيام الأسبوع بنحو 4 قروش عقب ارتفاعه
أمس الاحد أول تعاملات الأسبوع بنحو قرشين في معظم البنوك العاملة، ونستعرض خلال
السطور التالية سعر الدولار
مقابل الجنيه
.
ننشر أسعار الدولار
الأمريكي مقابل الجنيه
المصر
ي خلال تعاملات اليوم الاثنين 4 يوليو 2022 وفقا لآخر
تحديث في البنوك العاملة في مصر
.
وسجل سعر الدولار
في
البنك المركزي المصر
ي وفقا لأخر تحديث 18.77 جنيها للشراء و18.85 جنيها للبيع.
أعلى سعر لـ شراء
الدولار
قدم بنك قناة السويس
أعلى سعر للدولار مسجلا 18.85 جنيها للشراء و 18.89 جنيها للبيع، يلسه مصر
ف أبو
ظبي الإسلامي مسجلا 18.84 جنيها للشراء و18.89 جنيها للبيع.
سعر الدولار
في البنك
التجاري الدولي
وسجل سعر الدولار
في
البنك التجاري الدولي 18.83 جنيها للشراء و18.89 جنيها للبيع، ووصل سعر الدولار
في
بنك الإسكندرية إلى 18.83 جنيها للشراء مقابل 18.89 جنيها للبيع.
ارتفاع سعر الدولار
في
البنك الأهلي المصر
ي
وسجل سعر الدولار
في
البنك الأهلي المصر
ي 18.81 جنيها للشراء و18.87 جنيها للبيع، وفي بنك قطر الوطني
وصل سعر الدولار
إلى 18.82 جنيها للشراء و18.86 جنيها للبيع، وفي البنك الأهلي
المتحد سجل سعر الدولار
18.81 جنيها للشراء و18.86 جنيها للبيع.
أقل سعر للدولار
وقدم بنك البركة أقل
سعر للدولار مسجلا 18.76 جنيها للشراء و18.86 جنيها للبيع، وفي بنك مصر
مسجلا
18.76 جنيها للشراء و18.82 جنيها للبيع.