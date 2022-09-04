أفضل طرق الاستثمار في العملات المشفرة

الأحد، 04-09-2022
10:09 م
لست مضطرًا لأن تكون مستثمرًا محترفًا لتعرف أن العملات المشفرة
موضوع شائع في الوقت الحالي.على مدار العقد الماضي، دخلت الآلاف من العملات الرقمية في السوق - مع ارتفاع العديد من العملات المشفرة
مثل بيتكوين وايثيريوم بسرعة لتصبح أسماء مألوفة.
لكن الحقيقة هي أنه لا يتم إنشاء جميع العملات المشفرة
على قدم المساواة. لقد تبين أن أسعار بعض الأصول المشفرة متقلبة للغاية، ولذلك من المهم أن تفهم كلاً من المخاطر وكذلك الفرص المرتبطة بالاستثمار في العملات المشفرة
.
والأهم من ذلك، يجب أن تفهم استراتيجيات الاستثمار الأساسية في العملة المشفرة حتى تتمكن من الاستثمار في العملات المشفرة
بطريقة تناسب تحملك للمخاطر.
يشرح هذا الدليل الذي أعددناه بمساعدة مدونة جيت ايرلي بيرد ماهية العملة المشفرة، وكيفية الاستثمار فيها، وبعض استراتيجيات الاستثمار في العملات المشفرة
المختلفة.
ما هي العملات المشفرة؟
قبل الخوض في استراتيجيات الاستثمار في العملات الرقمية، دعنا نأخذ بضع خطوات للوراء ونتحدث عن ماهية العملة المشفرة بالضبط وكيف تعمل.
Crypto (أو "cryptocurrency") هي عملة رقمية تعتمد على شبكة كمبيوتر موزعة في جميع أنحاء العالم.
على عكس العملات التقليدية، لا يتم إصدار العملات المشفرة
أو تنظيمها من قبل أي بنك مركزي حكومي. يتيح ذلك للعملات المشفرة العمل كفئة أصول خارج سيطرة السلطات المركزية أو الحكومات الفردية.
كما قد تكون خمنت، تحصل العملة المشفرة على اسمها من تقنيات التشفير المستخدمة لتأمين الشبكات الفردية لكل عملة رقمية.
بشكل عام، تستخدم الغالبية العظمى من العملات المشفرة
التشفير من أجل الحفاظ على أمان شبكتها ومستثمريها. لا تحتوي معظم العملات المشفرة
على عملات معدنية أو أوراق نقدية مادية يمكنك تداولها. بدلاً من ذلك، يتم الاحتفاظ بأرصدة "العملات المشفرة
" في دفتر الأستاذ المتاح للجمهور الذي يمكن لأي شخص في العالم الوصول إليه.
على الرغم من أن كل سجل معاملة في دفتر الأستاذ العام (أو "blockchain") يمكن للجميع الوصول إليه، يتم تشفير السجلات الفردية لحماية خصوصية جميع الأطراف المشاركة في المعاملة. تتم معالجة معاملات التشفير الجديدة باستخدام عملية كمبيوتر تُعرف باسم "التعدين".
على الرغم من أن الاستثمار في العملات المشفرة
قد يبدو معقدًا بعض الشيء للوهلة الأولى، إلا أنه في الواقع سهل جدًا - وقد توسع سوق العملات الرقمية بسرعة فائقة في السنوات الأخيرة.
تقدر القيمة السوقية العالمية لقطاع العملات المشفرة
الآن بـ 2.13 تريليون دولار، ويمتلئ هذا السوق بعدد كبير من العملات المشفرة
.
ربما تكون قد سمعت عن أكثر العملات المشفرة
شيوعًا مثل بيتكوين وإيثريوم. ولكن اعتبارًا من ديسمبر 2021، يوجد بالفعل أكثر من 8300 عملة مشفرة.
نظرًا لأن العملات المشفرة
هي فئة أصول جديدة إلى حد ما، فلا يتم إنشاء جميع العملات الرقمية على قدم المساواة. بعضها أكثر استدامة وقوة على المدى الطويل، بينما يبدأ البعض الآخر ثم يختفي بعد عدة أشهر أو سنوات.
ومع ذلك، فقد أثبت قادة السوق مثل بيتكوين، ايثريوم، باينانس كوين وتيثر أنهم مستدامون (ومربحون إلى حد ما) خلال العقد الماضي أو نحو ذلك.
كيف تستثمر في العملات المشفرة؟
الآن بعد أن غطينا ما هو التشفير وكيف يعمل، دعنا نتعمق قليلاً ونلقي نظرة على كيفية الاستثمار في العملات المشفرة
. هناك أربعة خيارات شائعة يمكنك استخدامها كمستثمر في التشفير. يمكنك إما:
شراء عملة مشفرة واحدة
استثمر في صندوق استثمار مشفر
استثمر في صندوق تداول العملات المشفرة
(ETF)
استثمر في صندوق مؤشر للعملات المشفرة
تتيح لك الصناديق المشتركة للعملات المشفرة التعرض لأسواق العملات المشفرة
من خلال العقود الآجلة.
عندما تستثمر في صندوق استثمار مشفر، فإنك تضع عملة تقليدية مثل الدولار الأمريكي في صندوق مُدار. سيتم بعد ذلك استثمار هذه الأموال في العقود الآجلة للشهر الأمامي.
تشير العقود الآجلة أساسًا إلى أن مدير صندوقك سيشتري أصلًا (في هذه الحالة عملة مشفرة) بسعر محدد مسبقًا في تاريخ مستقبلي. بعد ذلك، عندما يحين هذا التاريخ، تكون قيمة الأصل عادةً أكثر من السعر المحدد مسبقًا ويمكن بيعها بربح.
مع العملة المشفرة، عادةً ما يبيع مديرو الصناديق العقد قبل انتهاء صلاحيته، لذا فأنت لا تمتلك في الواقع أي عملات رقمية.
ثم يتم استخدام الأموال المحققة على كل عقد منتهي الصلاحية للاستثمار في عقود جديدة في الشهر التالي - مما يؤدي إلى زيادة قيمة الصندوق ببطء.
يمكن لصناديق تداول العملات المشفرة
(ETFs) تتبع عملة مشفرة واحدة أو سلة من العملات المشفرة
أو العملات الرقمية المختلفة.
حل استثمار تشفير ناشئ آخر هو صندوق مؤشر التشفير. يرى صندوق مؤشر التشفير أن المستثمرين يضعون العملات التقليدية في صندوق يتتبع أحد مؤشرات التشفير العديدة. ثم يتم ترجيح الأموال حسب القيمة السوقية.
ومع ذلك، هناك شيء يجب مراعاته وهو أن هذه الطرق الثلاث للاستثمار في العملات المشفرة
لا تزال تتطور.
خيار الاستثمار الأخير (وربما الأكثر بساطة) هو شراء عملة مشفرة فردية.