خصومات من موقع دليل المتاجر العربية بكوبونات حصرية من ستايلى وباث اند بودي ل2021

الأحد، 24-01-2021
08:48 م
المصريون
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كوبون خصم ستايلي styli
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شرح مبسط لطريقة الشراء من ستايلى باستخدام كود الخصم
بعد زيارتك لموقعنا دليل المتاجر العربية واختيارك لموقعك" متجرك
" المفضل قم باختيار مايناسبك من
كوبونات الخصم واضغط عليه حتى يتم نسخة ، ثم قم باضافة ما تختاره إلى حقيبة التسوق
من خلال الضغط على اضافة الى حقيبة التسوق ، ثم سجل الدخول إلى حسابك وإذا كنت لم
تكن تمتلك حساب فقم بالضغط على إنشاء حساب جديد او يمكنك ايضا التسجيل من حساب
الفيس بوك ، وكتاب كود الخصم الذي تم نسخة سابقا من موقع دليل المتاجر العربية فى
الخانة المخصصة له " هل لديك عرض " ثم قم باستكمال البيانات الخاصة
بعملية الدفع وطريقة الشحن مع كتابة رقم هاتفك الخاص وعنوانك تفصيلا ، ثم الضغط
على إتمام عملية الشراء والدفع بأمان . وفي فترة قصيرة سوف تصل رسالة عبر بريدك
الإلكتروني بتأكيد طلبيتك ، يجب عليك الاحتفاظ
بهذه الرسالة وهي تحتوي على معلومات خاصة برابط شركة الشحن ورقم المتابعة
للطلبية ، ففي حالة تأخر طلبيتك أدخل على الرابط وسجل رقم المتابعة المرسل إليك
عبر الرسالة وسيظهر لك جميع المعلومات الخاصة بطلبيتك حتى وصولها إليك بأمان
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