أحصل على أفضل صيانة لسيارتك فقط مع مركز الخدمات السريعة للسيارات في الكويت

سوف
نقدم لكم في هذا المقال كل ما تحتاجون معرفته عن خدمة الورشة المتنقلة لصيانة
السيارات داخل الكويت، وتعد هذه الخدمة من الخدمات السريعة التي تقوم بصيانة شامله
لكل انواع السيارات في جميع أنحاء دولة الكويت مثل "حولي، الأحمدي، الجهراء،
مبارك الكبير، الفروانية، السالمية" ، تعمل هذه الخدمة على تقديم كافة
المختصين من الفنيين لإصلاح جميع انواع الاعطال الخاصة بالسيارات بغض النظر عن
مكان تواجد السيارة حيث يتم ارسال هؤلاء المختصين الي اي مكان داخل الكويت كل ما
يحب فعله هو الاتصال بهم فقط.
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تبديل تواير
يقوم مركز الخدمات السريعة الخاصة بالطرق بتقديم
خدمة تبديل تواير
لكل زبائنها الكرام
وتعمل هذه الخدمة (خدمة تبديل إطارات السيارات المتنقلة) طوال اليوم ولمدة
24 ساعة في جميع ايام الاسبوع وعلى مستوى كافة المناطق داخل الكويت.
إذ يعمل فريق متخصص على سرعة الوصول إلى المكان
المحدد بعد الاتصال بهم أيا كان هذا المكان، ويعمل الفنيين علي إجراء فحص كامل
للسيارة، وبعد ذلك يقومون بعملية تبديل التواير بطريقة متقنة وسريعة، يقوم الفنيون
تبديل التواير للسيارات باستخدام الطرق الحديثة ومن نفس النوع المطلوب.
تتميز الخدمة الخاصة بتبديل التواير بالدقة
في العمل والسرعة في تلقي الطلب وسرعة الإنجاز والوصول في مدة لا تتعدى العشر
دقائق.
الرقم الخاص بخدمة تبديل
التواير المتنقلة في الكويت
●يقدم مركز الخدمة السريعة بتقديم ورشة متنقلة لصيانة السيارات في جميع أنحاء الكويت، تتوفر هذه الخدمة لمدة 24 ساعة وتقوم بصيانة كافة انواع السيارات كل ما يجب فعله للحصول على هذه الخدمة المتميزة هو التواصل مع خدمة العملاء على الرقم التالي 99658112 او 55870102 او الاتصال بواسطة استخدام أحد التطبيقات الخاصة بالجوال.
●يتوفر في هذه الخدمة كافة انواع التواير بقياسات واحجام مختلفة مثل تواير مشلن، تواير دنلوب، تواير هانكوك، تواير بريجستون، تواير بريلي بالإضافة إلى الأنواع الأخرى.
●تقدم الخدمة السريعة لصيانة السيارات خدمة الصيانة الشاملة للسيارات حيث يقوم الفنيون المتخصصون بحل أي مشكلة في السيارة مهما ان كانت بأداء عالي وجودة وسرعة فائقة.
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تبديل بطاريات السيارات
●تقدم خدمة الصيانة السريعة للسيارات ميزة تبديل بطاريات
ؤؤؤ بجميع أنواعها عن طريق إستخدام الكراچات المتنقلة لجميع المناطق داخل دولة الكويت مع مجموعة متنوعة من أمهر الفنيين.
●ورشة صيانة متنقلة لصيانة السيارات في الكويت في جميع المناطق مثل مبارك الكبير، الفروانية ، السالمية، حولي، الأحمدي، الجهراء.
خدمة تبديل بطاريات
السيارات في أي مكان على الطريق أو أمام المنزل
يقدم لكم مركز الخدمات السريعة خدمة صيانة متنقلة
مستمرة لمدة 24 ساعة في جميع مناطق الكويت وخدمة تبديل البطاريات بجميع أنواعها
لكل انواع السيارات مثل أوبل، بيجو، جيب، دايو، شيري سكودا، سيات شيفروليه،
فولكسفاغن، كيا، مرسيدس بنز، نيسان، هيونداي، استون مارتن، ايسوزو، بنتلي، بورش،
جاغوار، دودج، رولز رويس، فولفو، كاديلاك، لامبورغيني، بي ام دبليو، تويوتا،
دايهاتسو، رينو، سوزوكي، فورد، فيات، مازدا، ميتسوبيشي، هوندا، الفا روميو، أودي،
إنفينيتي، بورش، جاغوار،بونتياك،جي ام سي، روفر، سوبارو، فيراري، كرايسلر، لاند
روفر.
زيوت محرك
●يقدم مركز الخدمات السريعة لصيانة السيارات لكل الزبائن المميزين خدمة لمدة 24 ساعة خلال جميع أيام الأسبوع في مختلف المناطق داخل الكويت.
●يقوم هذا المركز أيضا بتقديم الخدمة الخاصة بقياس زيوت المحرك من قبل الخبراء المختصين حيث يتم القياس وفقًا لمعايير مدروسة لجميع أنواع السيارات.
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كيفية قياس مستوى زيت
المحرك
●اولًا عند قياس مستوى زيت المحرك يجب على السيارة أن تكون في مستوي افقي.
●ثانيًا يتم تشغيل محرك السيارة لدرجة تشغيله العادية.
●ثالثًا وقف تشغيل المحرك عن طريق غلق مفتاح الكونتاكت
●رابعًا الانتظار لمدة خمس دقائق
●خامسًا رفع مقياس الزيت من مكانه المخصص بالمحرك.
●سادسًا يتم تنظيف مقياس الزيت بشكل جيد بواسطة قطعة قماش لا تحتوي على وبر
●سابعًا وضع المقياس مكانه مره اخرى ويتم رفعة وملاحظة مستوى الزيت.
●ثامنا لا يجب أن يصل مستوى الزيت إلى أعلى العلامة العليا كما يجب أن لا يقل عن العلامة السفلي.
●أخيرًا من الضروري أن لا يتم قياس مستوى الزيت أثناء تشغيل المحرك حتى لا يعطي نسبة خاطئة لمنسوب الزيت بالمحرك.
إصلاح مكيفات السيارات
●يقوم مركز الصيانة السريعة للسيارات بإصلاح وصيانة مكيفات جميع أنواع السيارات مثل (فحص تسرب الفريون، استبدال الكمبرسور،إعادة إصلاح الضفائر ،فحص المكيف، إعادة تعبئة الفريون ، تغيير فلتر المكيف، استبدال السلف والدينمو وكل ذلك باستخدام أعلى المعايير.
●تتم صيانة مكيفات السيارات باستخدام احدث الأجهزة.
●يتم سحب الفريون والزيت الخاص بالمكيف واعادة التعبئة باستخدام أحدث التكنولوجيا.
●يتم غسيل الدورة الكاملة لسائل تبريد المكيف والمكيف الحار باستخدام احدث الطرق.
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خدمة تلبية الطلبات
السريعة في أي مكان
يقوم مركز الصيانة بنشر متنقل الكويت
صيانة جميع السيارات في أي مكان في الكويت حيث يصل لمكان السيارة
خلال دقائق ومن هذه الخدمات التي يتم تقديمها ( خدمة بنشر متنقل الكويت، تبديل
تواير،زيوت سيارات، صيانة ميكانيكا سيارات) بالإضافة إلى الكثير من التصليحات التي
تحتاجها اي سيارة.