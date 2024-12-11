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قفزة مفاجئة كبيرة في سعر الدولار أمام الجنيه

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ا
الأربعاء، 11-12-2024 02:28 م

 

عاد سعر الدولار للارتفاع مجددا بنحو 14 قرشا خلال تعاملات اليوم مقارنة ببداية التعاملات الصباحية، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

 

سعر صرف الدولار في 7 بنوك خلال منتصف التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 50.53 جنيه للشراء، و50.63 جنيه للبيع، بزيادة 13 قرشا للشراء والبيع.

 

 

بنك مصر: 50.52 جنيه للشراء ، و50.62 جنيه للبيع، بزيادة 12 قرشا للشراء والبيع.

 

 

بنك القاهرة: 50.53 جنيه للشراء، و50.63 جنيه للبيع، بزيادة 13 قرشا للشراء والبيع.

 

 

البنك التجاري الدولي: 50.53 جنيه للشراء ، و50.63 جنيه للبيع، بزيادة 13 قرشا للشراء والبيع.

 

 

بنك البركة: 50.49 جنيه للشراء، و50.59 جنيه للبيع، بزيادة 9 قروش للشراء والبيع.

 

 

بنك قناة السويس: 50.51 جنيه للشراء، و50.61 جنيه للبيع، بزيادة 11 قرشا للشراء والبيع.

 

 

مصرف أبو ظبي الإسلامي: مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.57 جنيه للشراء، و50.66 جنيه للبيع، بزيادة 14 قرشا للشراء والبيع.

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