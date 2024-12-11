علقت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا.

ونشرت عبر حسابها على منصة إكس، فيديو لعدد من السوريين دخلوا منزل الرئيس المخلوع في العاصمة دمشق، وعلقت قائلة: "شاهدت بالتلفزيون بيت بشار الأسد أقل من أي بيت لأي مليونير سوري يعيش في دمشق".

وأضافت قائلة: "حتى الأطباق التي سرقتها السيدة من البيت عادية.. يبدو أن السوريين سيكتشفون بعد فترة أنهم ظلموا الأسد".