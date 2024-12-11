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هجوم عنيف على فجر السعيد بسبب تغريدة "صادمة" عن بشار الأسد

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الأربعاء، 11-12-2024 01:24 م

 

علقت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا.

 

ونشرت عبر حسابها على منصة إكس،  فيديو لعدد من السوريين دخلوا منزل الرئيس المخلوع في العاصمة دمشق، وعلقت قائلة: "شاهدت بالتلفزيون بيت بشار الأسد أقل من أي بيت لأي مليونير سوري يعيش في دمشق".

 

وأضافت قائلة: "حتى الأطباق التي سرقتها السيدة من البيت عادية.. يبدو أن السوريين سيكتشفون بعد فترة أنهم ظلموا الأسد".

 

وأثارت فجر السعيد جدلا واسعا وتعرضت لموجة انتقادات بسبب التغريدة، فيما رأى آخرون أن هدفها إثارة الجدل وحصد التفاعل على مواقع التواصل.

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