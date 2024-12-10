"تحسس جسدها".. القصة الكاملة للتحرش بفتاة داخل محل كوافير شهير

قصة فتاة تعرضت لتحـ ـرش على يد عامل بمحل كوافير حريمي شهير في القاهرة الجديدة، وطلبت له الشرطة التي حضرت وألقت القبض عليه.

القصة الكاملة لـ تحـ ـرش عامل بسيدة داخل كوافير حريمي

خرجت صرختها فجأة أثناء تواجدها داخل محل كوافير حريمي شهير بمنطقة القاهرة الجديدة، حتى لفتت أنظار الموجودين من عاملين وسيدات داخل المحل إليها، وبدأت في توجيه التوبيخ لأحد العمال، الذي وقف أمامها مستنكرا حتى قالت أنه قام بأفعال غير لائقة معها ولامس جسدها أثناء تواجدها على الكرسي.

سيدة كانت متواجدة داخل محل كوافير شهير بمنطقة التجمع الخامس في القاهرة الجديدة، جلست على الكرسي كعادتها لتصفيف شعرها وتلقي الخدمات التي يقدمها الكوافير الحريمي، إلا أنها فجأة وقفت وبدأ صراخها واتهمت العامل بملامسة جسدها والتعدي عليها والتحرش بها وتجمع المتواجدون بالمحل في محاولة لحل الأمور.

في هذا التوقيت تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ من سيدة اتهمت فيه عامل بمحل كوافير حريمي شهير في التجمع، بالتحرش بها وملامسة جسدها وعلى الفور انتقلت الدورية الأمنية ومباحث القسم إلى موقع البلاغ والتقت السيدة التي وجهت اتهام لعامل بالمحل بممارسة فعل غير لائق معها.

وتحفظت أجهزة أمن القاهرة على عامل محل الكوافير وتم اصطحابه إلى قسم الشرطة بعد بلاغ السيدة ضده، وبمواجهته أنكر ارتكابه ثمة أفعال، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتم عرضه على النيابة في القاهرة التي أمرت بتفريغ الكاميرات وسؤال السيدة المبلغة عن الواقعة.

الواقعة بدأت بتواجد السيدة داخل محل الكوافير الحريمي الشهير في التجمع بنطاق القاهرة الجديدة، حيث حضرت طالبة خدمات المحل وتصفيف شعرها، وبدأ أحد العمال بالمحل في تنفيذ طلباتها إلا أنها فجأة صرخت فيه وتحدثت معه بصوت مرتفع واتهمته بأنه لامس أجزاء حساسة من جسدها وقام بالتحـ ـرش بها، وقامت بإبلاغ الشرطة.

المباحث استمعت لأقوال السيدة التي اتهمت الشاب بإرتكاب أفعال غير لائقة معها أثناء تصفيف شعرها كما استمعت لأقوال الشاب الذي أنكر ذلك، وسمعت أقوال شهود العيان في المحل وكذا مدير المحل، وتم اصطحاب العامل إلى قسم الشرطة لعرضه على النيابة العامة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معه.