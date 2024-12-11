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رسالة لفتاة عبر واتساب.. تحديد جلسة لمحاكمة إمام عاشور في قضية جديدة

الأربعاء، 11-12-2024 02:18 م

 

بعد انتهاء أزمته الأخيرة مع فرد أمن أحد المولات بالشيخ زايد، يواجه إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، قضية جديدة، حيث أقامت سيدة تُدعى "داليا. ن"، جنحة مباشرة تتهم فيها اللاعب بالسب والقذف عبر تطبيق واتساب.

أقام علي فايز، المحامي عن السيدة داليا، جنحة مباشرة ضد إمام عاشور، تتضمن اتهامه بالسب والقذف عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى إساءة استخدام تلك الوسائل، وحددت محكمة جنح الدقي جلسة 14 يناير المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة اللاعب في القضية.

أوضح علي فايز أن التقدم بهذه الجنحة الجديدة يأتي في إطار التزامه بواجبه المهني تجاه موكلته، مشيرًا إلى أن تصالح إمام عاشور في قضية فرد الأمن لا يؤثر على استكمال قضايا أخرى لموكليه.

وأضاف أن الامتناع عن متابعة القضية قد يُفسَّر على أنه تواطؤ مع الخصم، وهو ما يتعارض مع القانون وأخلاقيات المهنة.

كانت أزمة إمام عاشور مع فرد أمن مول أركان قد انتهت بحكم محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد بانقضاء الدعوى بالتصالح، وإلغاء حكم أول درجة الذي قضى بحبس اللاعب 6 أشهر بتهمة الضرب.

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