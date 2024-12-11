حبس المخرج عمر زهران عامين بتهمة سرقة مجوهرات زوجة خالد يوسف

قضت محكمة جنح الجيزة، بحبس المخرج "عمر زهران" سنتين، على خلفية اتهامه بسرقة مجوهرات الفنانة التشكيلية "شاليمار الشربتلي" زوجة المخرج خالد يوسف.

كما قضت هيئة المحكمة ببراءة المتهم الثااني في القضية مساعد المخرج عنتر حفني.

كانت هيئة المحكمة استجوبت المخرج عمر زهران بالاتهامات المسندة إليه خلال نظر جلسة محاكمته، وقال إن زوجة صديقه اتهمته بسرقة مقتنيات بمبلغ 250 مليون جنيه من شقتها، وأكدت في بلاغها أنه أعاد 200 مليون من قيمة المسروقات، مشيرة إلى أن الخلاف كان حول رد الباقي. وأضاف: "أنا لو أخذت 200 مليون هرجعها ليه".

نة شاليمار شربتلي.

وخلال نظر الجلسة الماضية، طلب دفاع المخرج إخلاء سبيل موكله على ذمة التحقيقات، وتم تأجيل نظر الدعوى لحين الاطلاع على الأوراق بسبب إحالة المتهم إلى المحاكمة في وقت قصير. إلا أن المحكمة قررت حبسه لحين نظر ثاني جلسات محاكمته.

وأُحيل المخرج عمر زهران ومساعده عنتر حفني في الدعوى التي حملت رقم 7439 لسنة 2023 إلى محكمة الجنح العاجلة، على خلفية اتهامه بسرقة مشغولات ذهبية ومقتنيات من شقة الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي بقيمة 250 مليون جنيه.ث