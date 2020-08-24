السعودية.. عروسة تشترط علي عريسها اجتياز فحص كورونا قبل الزفاف

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وكالات- الدويني فولي

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فاجأت عروس سعودية، عريسها، بشرط غريب لإتمام مراسم الزواج في خطوة قد تلقى إقبالاً من الشابات في الفترة المقبلة مع استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد دون وجود لقاح أو علاج فعال له.

وقالت صحيفة ”عكاظ“ المحلية، اليوم الإثنين، إن العروس وداد سعد، أصرت قبيل عقد قرانها على عريسها، إجراء زوج المستقبل فحص فيروس كورونا المستجد، بسبب مخاوفها من إصابته بالمرض دون أن يكون لديه أي أعراض.


وأوضحت الشابة، أن موعد عقد قرانها كان مقررا بعد يومين، بينما قد لا تظهر أعراض الإصابة بكورونا قبل 14 يوما، لذلك لجأت لشرطها الغريب خشية أن يكون العريس مصابا بكورونا وينقل لها المرض.

وتقول وداد إن إحدى قريباتها قضت بكورونا بعد 24 ساعة من دخولها إلى المستشفى عقب انتقال العدوى لها من امرأة قريبة خلال زيارة عائلية.


وتصف وداد عريسها بأنه دائم الخروج والاختلاط مع الآخرين، على خلاف حالتها، إذ تلتزم بالبقاء في المنزل وبالاشتراطات الصحية كافة.


وشهدت مراسم الزواج وحفلاته تغييرات جذرية في السعودية منذ ظهور كورونا في البلاد في مارس/آذار الماضي، حيث فرض السلطات الكثير من الاشتراطات والقواعد لضمان عدم انتقال العدوى في الأعراس.


وتم تحديد مدة محددة لحفلات الأعراس في الصالات، مع الالتزام بإجراءات تباعد وتعقيم متعددة، فيما لجأ عدد من المقبلين على الزواج إلى تنظيم حفلات زواج افتراضية عبر تطبيق ”زووم“.

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