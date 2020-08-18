مفاجأة صادمة عن عقار قصر النيل المنهار

18 أغسطس 2020 - 10:31 ص

كشف أحمد عبد الله عبد الحافظ، شقيق أحد ضحايا عقار شارع قصر النيل، مفاجأة صادمة عن العقار المنهار، قائلا :"إنه يمتلك صور تؤكد وجود شبهة في حادث انهيار العقار، مؤكدا أن لديه مستندات تكشف قيام إحدى الشركات العاملة بالعقار بإزالة بعض الحوائط في الدور "الثاني والثالث".







وأضاف "عبدالحافظ"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"عبر القناة الأولى المصرية، مع الإعلامي وائل الإبراشي، : "أنا لم أقول أنهم متعمدين أن يدمروا العقار ولكن هذا الأمر يستدعى التحقيق".







وتابع :"أنه منذ ثلاث أيام وهو ينتظر أمام العقار المنكوب انتظرًا لاستخراج جثة شقيقة "كرم"، لافتًا إلى أنه تسلمها أمس ويعمل على إنهاء تصاريح الدفن.







ولفت "عبد الحافظ"، إلى أن شقيقه يعمل منذ 20 عامًا في أحد مكاتب المحاماة بالعقار ويبيت فيه، كونه غير متزوج، وتابع: "هو كان حابب المكان والشغل".







ويواصل قوات الحماية المدنية بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة، رفع أنقاض العقار رقم 50 بشارع قصر النيل والذي انهار صباح أمس، ولم تسفر عمليات رفع الأنقاض عن العثور على ضحايا حتى الآن.

