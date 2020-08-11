» شاهد .. أبو تريكة يُنكد على جماهير الزمالك بعد التعادل مع الاتحاد

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ابو تريكة

تعادل نادي الاتحاد السكندرية مع نظيره الزمالك بهدف قاتل قبل نهاية المباراة التي جمعت بين الفريقين في إطار منافسات الدوري الممتاز .

وعلى الرغم من غضب جماهير الزمالك من الهدف الذي دخل مرماهم إلا أن أمرًا آخر أغضبهم وهو احتفال أحمد راشد لاعب الاتحاد .

واحتفل أحمد راشد بطريقة "الطيارة" وهو الاحتفال الشهير الذي عُرف به أسطورة الأهلي محمد أبو تريكة .

والطريف في الأمر أن راشد محرز الهدف كان يرتدي التيشيرت رقم 22 وهو نفس رقم أبو تريكة.


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