» شاهد .. أبو تريكة يُنكد على جماهير الزمالك بعد التعادل مع الاتحاد

11 أغسطس 2020 - 06:37 ص

تعادل نادي الاتحاد السكندرية مع نظيره الزمالك بهدف قاتل قبل نهاية المباراة التي جمعت بين الفريقين في إطار منافسات الدوري الممتاز .



وعلى الرغم من غضب جماهير الزمالك من الهدف الذي دخل مرماهم إلا أن أمرًا آخر أغضبهم وهو احتفال أحمد راشد لاعب الاتحاد .



واحتفل أحمد راشد بطريقة "الطيارة" وهو الاحتفال الشهير الذي عُرف به أسطورة الأهلي محمد أبو تريكة .



والطريف في الأمر أن راشد محرز الهدف كان يرتدي التيشيرت رقم 22 وهو نفس رقم أبو تريكة.





