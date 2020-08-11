» شاهد .. أبو تريكة يُنكد على جماهير الزمالك بعد التعادل مع الاتحاد

أحمد عادل شعبان
تعادل نادي الاتحاد السكندرية مع نظيره الزمالك بهدف قاتل قبل نهاية المباراة التي جمعت بين الفريقين في إطار منافسات الدوري الممتاز .
وعلى الرغم من غضب جماهير الزمالك من الهدف الذي دخل مرماهم إلا أن أمرًا آخر أغضبهم وهو احتفال أحمد راشد لاعب الاتحاد .
واحتفل أحمد راشد بطريقة "الطيارة" وهو الاحتفال الشهير الذي عُرف به أسطورة الأهلي محمد أبو تريكة .
والطريف في الأمر أن راشد محرز الهدف كان يرتدي التيشيرت رقم 22 وهو نفس رقم أبو تريكة.
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