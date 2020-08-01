مذيعة بي إن سبورت تكشف مفاجأة عن منعها من الظهور على الشاشة

01 أغسطس 2020 - 10:17 ص

قالت الإعلامية الجزائرية آنيا الأفندي إنه تم منعها قبل تسع سنوات من الظهور على الشاشة بسبب قراءة خبر وفاة الرئيس الراحل معمر القذافي.

وأضافت الأفندي على حسابها في تويتر أنه في 2011 كنت مذيعة في التلفزيون الجزائري.. مديري قرر منعي من الظهور على الشاشة لأنني شاركت في دورة تدريبية في إحدى القنوات وقرأت خبر سقوط القذافي ، منوهة أن هذه جريمة لا تغتفر.

وأوضحت الأفندي أنني خرجت من مكتبه إلى مقر جريدة الشروق للانضمام إلى التنسيقية الجزائرية لدعم الثورة السورية.

يذكر أن القذافي قد قتل في 20 أكتوبر 2011، مع اندلاع الثورة الليبية.

وكشف أحمد قذاف الدم – ابن عم القذافي- لاحقا في تصريحات صحفية أننا كنا نتواصل بوسائل كثيرة شديدة التأمين في تلك الفترة، وأعلمني أنهم سيخرجون في ذلك الصباح، وحين خرج القذافي من سرت كنا متوقعين في أي لحظة أنهم معرضون للاستهداف.