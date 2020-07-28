» النيابة تكشف تطورات واقعة التعدي على عامل مصري في الكويت

28 يوليه 2020 - 10:00 م

أعلنت إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام، في بيان، مساء الثلاثاء، تحقيقات واقعة التعدي على مواطن مصري بدولة الكويت.



وقالت النيابة العامة إن وحدة الرصد والتحليل بمكتب النائب العام رصدت تداول مقطع مصور لمواطن مصري بدولة الكويت خلال تعدي مواطن كويتي عليه بالصفع على وجهه أثناء تأديته عمله بإحدى المراكز التجارية هناك، وبعرض الأمر على المستشار النائب العام وجه بمتابعة التحقيقات في الواقعة المذكورة.

