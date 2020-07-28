» النيابة تكشف تطورات واقعة التعدي على عامل مصري في الكويت

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النائب العام المستشار حمادة الصاوي

المصريون ـ متابعات

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أعلنت إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام، في بيان، مساء الثلاثاء، تحقيقات واقعة التعدي على مواطن مصري بدولة الكويت.
وقالت النيابة العامة إن وحدة الرصد والتحليل بمكتب النائب العام رصدت تداول مقطع مصور لمواطن مصري بدولة الكويت خلال تعدي مواطن كويتي عليه بالصفع على وجهه أثناء تأديته عمله بإحدى المراكز التجارية هناك، وبعرض الأمر على المستشار النائب العام وجه بمتابعة التحقيقات في الواقعة المذكورة.
وتابعت إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام التحقيقات في تلك الواقعة مع الجانب الكويتي، الذي أفاد بإلقاء القبض على المتهم الكويتي مرتكب الواقعة، والتي قيدت جنحة ضرب ضده، وجارٍ استجوابه واستكمال النيابة العامة الكويتية التحقيقات.

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