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فيديو.. لحظة تحطم طائرة في مبنى سكني

عرب وعالم

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فتحي مجدي

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قالت الشرطة الألمانية السبت، إن طائرة صغيرة سقطت فوق سطح مبنى سكني في ولاية شمال-الراين وستفاليا، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة طفل.

وذكر متحدث باسم الشرطة أن النيران اشتعلت في سطح مبنى سكني ببلدة فيسيل بعد أن اصطدمت الطائرة الخفيفة به.

ومن غير الواضح سبب تحطم الطائرة ، لكن صحيفة "هامبرجر أبيندبلات" قالت إن مصدرًا رأى الطائرة تصطدم بمنطاد قبل سقوطها. 

وتم تطويق المنطقة، وشوهدت طائرتا هليكوبتر في مكان الحادث، بالإضافة إلى 4 سيارات إطفاء ووجود كبير للشرطة.

وقال متحدث باسم مركز مراقبة مقاطعة ويسيل، إن شخصين قتلا بينما تم إنقاذ شخصين آخرين. وأبلغت فرقة إطفاء ويسيل، أن طفلًا صغيرًا أصيب في الحادث وأن عمليات الإنقاذ مستمرة.

وقال شهود، إن الحادث وقع قرب سوق كبير، وأقادت شاهدة عيان، أنها سمعت صوتا "مثل سحب الورق المقوى فوق أرضية". وأشارت إلى أنها رأت بعد ذلك تحطم الطائرة في هيكل سقف المبنى السكني واشتعلت فيه النيران.

شاهد من هنا.. 

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