إعلامي لـ"السيسي": أنا أثق فيك ثقة عمياء "

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سد النهضة

إثيوبيا

النهار

تامر أمين

طمأن الإعلامي تامر أمين، الشعب المصري بشأن أزمة سد النهضة، عقب تراجع إثيوبيا عن حديثها ببدء ملء سد النهضة،قائلا :" اطمئنوا لدينا رئيس لا يفرط في حقوق المصريين".

 وأضاف "أمين"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، قائلا :" أنا معرفش أديس أبابا ممكن تعمل إيه، بس أنا عارف مصر ممكن تعمل إيه عشان تحافظ على مياه نهر النيل ".

وتابع: "أنا أثق في الرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة المصرية، وجميع مؤسسات الأمن القومي في التعامل مع أزمة سد النهضة، أنا أثق ثقة عماء في هذه الأجهزة في التعامل مع هذه الأزمة".

وأعلن وزير الري والمياه والطاقة الإثيوبي سيليشي بيكيلي، أول أمس الأربعاء، بدء ملء وتخزين المياه في سد النهضة الإثيوبي رسميًا، وذلك بعد يومين من انتهاء جولة المفاوضات مع مصر والسودان، دون وصول الأطراف الثلاثة إلى أي اتفاق.

 ونقل التلفزيون الإثيوبي عن وزير المياه والطاقة قوله: إن "عمليات ملء سد النهضة قد بدأت"، متابعًا: "المفاوضات بشأن سد النهضة مستمرة ليس للجيل الحالي فقط وإنما لصالح الأجيال القادمة وتم الاتفاق على بعض النقاط خلال الاجتماع مع مصر والسودان".

وذكر المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن مصر طلبت إيضاحاً رسمياً عاجلاً من الحكومة الإثيوبية بشأن مدى صحة هذا الأمر، مؤكداً على أن مصر تواصل متابعة تطورات ما يتم إثارته في الإعلام حول هذا الموضوع.

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