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الإمارات.. بدء المرحلة الثالثة للتجارب السريرية على لقاح ضد كوفيد-19

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فيروس كورونا
فيروس كورونا

وكالات- الدويني فولي

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الامارات

المرحلة الثالثة

التجارب السريرية

قال مكتب أبوظبي الإعلامي، إن شركة الأدوية الصينية المملوكة للدولة (سينوفارم) بدأت المرحلة الثالثة للتجارب السريرية على لقاح لمرض كوفيد-19 في إمارة أبوظبي.
وقالت الحكومة إن التجارب ستتم على متطوعين بين الثامنة عشرة والستين من المقيمين في مدينة أبوظبي ومدينة العين بالإمارة.


وبدأت هذه المرحلة يوم الأربعاء، ومن المقرر أن تستغرق ما بين ثلاثة وستة أشهر.


وأضافت الحكومة أن اللقاح التجريبي اجتاز المرحلتين الأولى والثانية من الاختبارات بمتطوعين تكونت لديهم بنسبة 100 في المئة أجسام مضادة بعد جرعتين في 28 يوما.


هذا وتقول الإمارات إنها أجرت أكثر من أربعة ملايين اختبار للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا بين سكانها البالغ عددهم نحو 9.6 مليون نسمة. وسجلت البلاد حوالي 56 ألف حالة إصابة و335 وفاة.


وتأتي التجارب السريرية في أبوظبي في إطار شراكة بين شركة تشاينا ناشونال بايوتيك جروب التابعة لسينوفارم ومجموعة "جي 42" الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية ومقرها أبوظبي تحت إشراف دائرة الصحة في أبوظبي ووزارة الصحة الإماراتية.


ويقول خبراء إنه لا يوجد لقاح معتمد للاستخدام التجاري لمرض كوفيد-19 حتى الآن.


من جهتها قالت منظمة الصحة العالمية إن هناك 23 لقاحا محتملا للمرض منها ثلاثة دخلت المرحلة الثالثة من التجارب على نطاق واسع لاختبار فاعليتها.

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