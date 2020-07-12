» شوارع لندن تكتسي بالدم وهذا هو السبب

12 يوليه 2020 - 09:11 ص

في مشهد صادم فوجئ سكان لندن بنافورة " الطرف الأغر" تنهمر بالدماء بعد أن ألقي فيها مناصرون لحقوق الحيوان طلاء باللون الأحمر مما أثار الذعر بين المواطنين .

وكان مناصرون لحقوق الحيوان خرجوا للتظاهر في ميدان " ترفلجار " لرفض ما وصفوه بالأوضاع المأساوية التي تعيشها الحيوانات ، وما يحدث من انتهاكات بحقها ، ووصفوا الحكومة بأنها ملطخة بالدماء .

وردد المتظاهرون هتافات تندد بالانتهاكات ضد الحيوانات وحاملين لافتات تطالب بالاهتمام بحقوق الحيوان ومنها " الكوكب فوق الربح " في إشارة إلي ضرورة الاعتناء بالثروة الموجودة بها ولا سيما الحيوانات .

و تمكنت الشرطة البريطانية من اعتقال شخصين عقب الواقعة للاشتباه في أنهما تسببا بأضرار أثناء الاحتجاج .