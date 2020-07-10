طفل يطلق النار على شقيقه الأصغر خلال لعبة «عسكر وحرامية»

10 يوليه 2020 - 09:08 م

قالت الشرطة في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، إن فتى يبلغ من العمر 13 عامًا أطلق النار على شقيقه البالغ من العمر 9 أعوام، خلال لعبة "عسكر وحرامية".





واتهم برايدن ليروي رايت من وينسبورو بإطلاق النار عمدًا على شقيقه الأصغر في وقت مبكر الأربعاء.





وكانت الشرطة تلقت بلاغًا عن سقوط شخص، وبعد أن وصل المسعفون اكتشفوا أن شقيق رايت البالغ من العمر 9 سنوات يعاني من سكتة قلبية إثر تعرضه لنزيف في رأسه، وتوفي في وقت لاحق في مستشفى وينسبورو.





وكشفت التحقيقات أن فوهة المسدس لامست رأس الصبي أثناء إطلاق الرصاص عليه، حيث اخترقت رصاصة جمجمة الصبي البالغ من العمر 9 سنوات وخرجت من الجانب الأيمن من رأسه.





وقال ماثيو سنايدر، والد الصبيين، لرجال الشرطة إنه احتفظ بمسدسين 9 مم محملين في وحدة تحكم غير مقفلة في أريكة في غرفة المعيشة، حيث كان ولداه يلعبان في وقت مبكر الأربعاء، وفقًا لموقع (PennLive.com).





وأضاف أنه احتفظ باالمسدسين مزودين بالطلقات من أجل "حماية المنزل"، كما قال في إفادة خطية. فيما اعترف برايدن بإطلاق النار على شقيقه الأصغر لأنه "لم يكن يمتثل لأوامره" أثناء اللعب.





وأبلغ الشرطة بأنه أعاد السلاح إلى وحدة التحكم على الأريكة بعد إطلاق النار على شقيقه، وهو يشاهد مقاطع الفيديو على هاتفه. وتم العثور على آثر دم على المسدس.



