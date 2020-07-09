  • الخميس 09 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر02:16 م
Advertisements
بحث متقدم
انفجار يطيح بجنود أتراك

انفجار يطيح بجنود أتراك

رامي مخلوف يعود مجددا: " فعلوا هذا الأمر بالنساء في شركاتنا"

رامي مخلوف يعود مجددا: " فعلوا هذا الأمر بالنساء في شركاتنا"

ميلانا ترامب

بالصور.. إضرام النيران في تمثال لميلانيا ترامب

الرئيس عبدالفتاح السيسى

3 قرارات جديدة لـ "السيسى"

انور قرقاش

قرقاش: بدون استغلال.. اخترنا في الإمارات هذا الأمر

حماس

يديعوت أحرونوت: إسرائيل قدمت مقترحا لحماس.. والحركة لم ترد

فايلر

5 ملفات شائكة فى وجه "فايلر"

الإبراشي

الإبراشي: انتظروا حملة تطهير ستشمل الجميع

شرطي أمريكي يسخر من وفاة «فلويد».. هذا ما ينتظره

استنجد بأمه وذكر أطفاله.. تسجيل جديد لجورج فلويد قبل مقتله

مفاجأة لعشاقه.. استبدال أرطغرل ببطل وادي الذئاب

مفاجأة لعشاقه.. استبدال أرطغرل ببطل وادي الذئاب

3 قرارات جديدة لـ "السيسى"

الحياة السياسية

الرئيس عبدالفتاح السيسى
الرئيس عبدالفتاح السيسى

متابعات- محمد إبراهيم

أخبار متعلقة
#

قرارات جمهورية جديدة لـ "السيسى"

#

هيكل يعلن 5 قرارات جديدة لـ الحكومة لمواجهة كورونا

#

4 قرارات لـ "السيسي" جديدة .. تعرف عليها

#

قراران جمهوريان جديدان لـ "السيسي"

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا رقم 663 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاقية بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية لاتفيا بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والموقعة في مدينة ريجا بتاريخ 17 أكتوبر 2019.

وأصدر الرئيس قرارًا رقم 29 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية الموقعة في القاهرة بتاريخ 23 نوفمبر 2019.

كما أصدر رئيس الجمهورية قرارًا رقم 99 لسنة 2020 بشأن الموافقة على قرار مجلس إدارة بنك التنمية الأفريقي رقم 15/2019 الصادر بتاريخ 16 سبتمبر 2019 بشأن تخصيص أسهم في رأس مال بنك التنمية الأفريقي في إطار قواعد تحويل ملكية الأسهم المتاحة للاكتتاب خلال الفترة المنتهية في 30 أبريل 2019 وأداتي اكتتاب جمهورية مصر العربية في إطار الزيادتين العامتين الخامسة والسادسة في رأس مال البنك.

ونشرت القرارات بالجريدة الرسمية في عددها (28)، الصادر اليوم الخميس.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل "العلمانية" ضد العفة؟!.. أزمة يوسف الشريف

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

حطين والشرق ..وكتاب العداء التاريخي

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» مروع.. سقوط رافعة بطول 20 مترا على منزلين
» الداخلية: الإفراج عن 475 من نزلاء السجون
» لاعب جديد بالزمالك يعلن إصابته بـ " كورونا"
» ليست نكتة.. ببغاء يتفوق على طلاب جامعة هارفرد في الذكاء
» "اليوم وغدا".. الأرصاد تطمئن المواطنين بخبر سار
» رسميا.. الاتحاد الآسيوى يحدد مواعيد مبارياته
» أنباء عن غرق فنانة شهيرة وطفلها خلال رحلة بحرية
» أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة
» لن تتخيله.. أسرع رجل في العالم يطلق هذا الاسم على ابنته
» محامي: "مينفعش نتحرش بالمرأة حتى لو مشيت بلبوص"
» الغندور: مفاجأة مرتضى منصور ستوجه ضربة قوية للمنافس

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:44 م

  • فجر

    03:23

  • شروق

    05:03

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية