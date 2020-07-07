  • الثلاثاء 07 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر12:08 م
Advertisements
بحث متقدم
صلاح ليس بينهم.. 6 مرشحين لهذه الجائزة

رقم قياسي لصلاح جديد بالدوري الإنجليزي

البابا تواضروس الثاني

"صلوا لأجلي".. حقيقة تعرض البابا تواضروس لأزمة صحية

هل يرث "العصار" تركة شريف إسماعيل؟

بث مباشر.. جنازة عسكرية لـ"العصار" بحضور السيسي

شوبير

شوبير: الأهلي حسم صفقة سوبر والإعلان خلال ساعات

سد النهضة

أول رد من "الري" على صور الأقمار الصناعية لملء سد النهضة

أصالة

إعلامي لـ"أصالة": أنا محام وهدافع عنك

الإبراشي

تنازلت عن حقها.. مفاجأة تقلب الموازين بواقعة تحرش كلية الفنون

زاهي حواس: حاولت أن أقبل يد سوزان مبارك.. لهذا السبب

زاهي حواس: حاولت أن أقبل يد سوزان مبارك.. لهذا السبب

اللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربي

لقاء جمع بين العصار ومرسي وهذا ما حدث

"ذبح الزوجة" والزوج يهرب بملابسه الداخلية.. جريمة تقشعر لها الأبدان

"ذبح الزوجة" والزوج يهرب عاريا.. جريمة تقشعر لها الأبدان

بعد مقتل الهاشمي .. لجنة قضائية للتحقيق في الاغتيالات

عرب وعالم

مجلسالقضاء الاعلي العراقي
مجلسالقضاء الاعلي العراقي

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

مائة يوم في العزل.. ولا تزال تعاني من كورونا

#

من أين حصل الشرطي المتهم بقتل «جورج فلويد» على مبلغ الكفالة؟

#

تصرف مستفز من نانسي عجرم بعد أيام من مقتل شاب بفيلتها

#

مقتل 186 مدنيا شمال غربي سوريا الشهر الماضي

بغداد

العراق

تحقيق

مدعي عام

أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي أنه سيتم تشكيل هيئة تحقيقية قضائية خاصة بجرائم الاغتيالات وذلك بعد يوم من اغتيال الخبير الأمني هشام الهاشمي. 

وأضاف المجلس في بيان نشرته الصحافة المحلية أن اللجنة ستحقق في جرائم الاغتيالات في بغداد وفي بقية المحافظات بالتنسيق مع وزارة الداخلية ، لافتا إلي أن الهيئة ستتكون من 3 قضاة و عضو ادعاء دائم .

جدير بالذكر أن الخبير الأمني العراقي هشام الهاشمي قد تم اغتياله أمس من قبل مسلحين علي دراجة نارية عندما كان يغادر منزله بحي زيونة في العاصمة بغداد .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل "العلمانية" ضد العفة؟!.. أزمة يوسف الشريف

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

حطين والشرق ..وكتاب العداء التاريخي

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» الموت يفجع الفنان حمادة هلال
» جدل بين الإبراشي وعم طفل المنوفية المتوفى
» إجراءات حازمة للنيابة تجاه متشاجري مسجد المعادي
» بنك الطعام للقاهرة ينعي"الجداوي" بقرار مؤثر
» سائق "لودر" العقار المنهار يكشف كارثة عن الواقعة
» سمير فرج: العصار أول من فعل هذا الشيء بأمر من الرئيس
» بعد 16 سنة يرفض الاعتراف بنسب ابنته بعد اغتصاب الأم
» بعد مقتل الهاشمي .. لجنة قضائية للتحقيق في الاغتيالات
» جامعة الأزهر: التحرش جريمة بغض النظر عن ملابس الفتاة
» وفاة الأمير خالد بن سعود بن عبدالعزيز
» 8 قتلى في تصادم بين طائرتين في الولايات المتحدة‎

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:44 م

  • فجر

    03:22

  • شروق

    05:02

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية