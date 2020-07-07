» بعد مقتل الهاشمي .. لجنة قضائية للتحقيق في الاغتيالات

07 يوليه 2020 - 09:43 ص

أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي أنه سيتم تشكيل هيئة تحقيقية قضائية خاصة بجرائم الاغتيالات وذلك بعد يوم من اغتيال الخبير الأمني هشام الهاشمي.

وأضاف المجلس في بيان نشرته الصحافة المحلية أن اللجنة ستحقق في جرائم الاغتيالات في بغداد وفي بقية المحافظات بالتنسيق مع وزارة الداخلية ، لافتا إلي أن الهيئة ستتكون من 3 قضاة و عضو ادعاء دائم .

جدير بالذكر أن الخبير الأمني العراقي هشام الهاشمي قد تم اغتياله أمس من قبل مسلحين علي دراجة نارية عندما كان يغادر منزله بحي زيونة في العاصمة بغداد .