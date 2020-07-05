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لأول مرة في تاريخ غزة .. 4 حالات انتحار خلال أسبوع

قضايا وحوادث

لأول مرة في تاريخ غزة .. 4 حالات انتحار خلال أسبوع
لأول مرة في تاريخ غزة .. 4 حالات انتحار خلال أسبوع

عبد القادر وحيد- متابعات

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غزة

4 حالات انتحار

خلال أسبوع

توالت عمليات انتحار في ظروف غامضة، والتي لم تكون معهودة في قطاع غزة، حيث تم تسجيل 4 حالات انتحار خلال أسبوع، إضافة إلى جرائم غامضة حول قتل وحرق أطفال، وإلقاء والدة مسنة داخل مقلب للقمامة بالقطاع.

وكان قد تم العثور على شاب فلسطيني منتحرا بعد أن أطلق الرصاص على رأسه فجر أمس السبت شمال قطاع غزة

وبحسب مصادر محلية فإنه عثر على جثة الشاب ، الذي يبلغ من العمر 23 عاما، حيث وجدت الجثة ملقاة بالقرب من درج المنزل الذي يقع في أبراج الشيخ زايد شمال قطاع غزة .

 وأضاف المصدر أن الشاب أطلق النار على نفسه منتحرا , منوها أن الشاب كتب منشورا على صفحته في فيسبوك منوها أنه يريد الانتحار.

وقد وصلت الشرطة والمباحث لمعاينة مكان الحادث , وبدأت بفتح تحقيق في الحادثة .

وانتحار الشاب ليس الحادث الأول،  فقد شهدت غزة عدة حالات انتحار على مدار الأسبوع الماضي.

 ففي رفح شنقت سيدة نفسها، وسقط رجل في غزة من أعلى أحد المحلات التجارية وفي شمال غزة قام معلم بشنق نفسه.

ونشرت وكالة غزة الآن على صفحتها في تويتر :" خلال أسبوع واحد فقط في غزة :" معلم يشنق نفسه شمال غزة- سيدة تشنق نفسها جنوب غزة - شاب يحرق نفسه في مخيم الشاطئ-  غرب -شاب يطلق النار على رأسه شمال القطاع".


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