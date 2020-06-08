من هي المخرجة شيرين غيث التي توفيت اليوم؟

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محمد فضل- متابعات

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وفاة

رحيل

مخرجة

شيرين غيث

رحلت عن عالمنا مساء اليوم الإثنين، شيرين غيث المخرجة والمدرس المساعد بقسم الصوت، بالمعهد العالي للسينما.

شيرين غيث خريجة معهد السينما عام 1996، فازت بالعديد من الجوائز عبر فيلمها التسجيلي "همس النخيل"، الذي أنتجه قطاع النيل للقنوات المتخصصة، عام 2006، والحائز على 8 جوائز من مهرجانات دولية وقومية.

وحاز الفيلم على جائزة ذهبية أحسن فيلم تسجيلي، وجائزة الإبداع الذهبية أحسن إخراج، من مهرجان القاهرة الـ12 للإذاعة والتليفزيون.

وحصل الفيلم على جائزة أحسن فيلم تسجيلي طويل من المهرجان القومي الـ13 للسينما المصرية، وجائزة لجنة التحكيم من مهرجان النيل السينمائي الدولي الأول لأفلام البيئة، وجائزة خاصة من مهرجان الأردن الدولي للأفلام القصيرة، والجائزة البرونزية من مهرجان بغداد السينمائي الدولى الثاني، وجائزة الجمهور من مهرجان العالم العربي الـ10 للفيلم القصير بإفران (المغرب).

كما حصل الفيلم على جائزة أفضل فيلم تسجيلي في أسبوع الأفلام الروائية والتسجيلية إنتاج قطاع قنوات النيل المتخصصة الذي أقيم في قصر السينما يناير2010.


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