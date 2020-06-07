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سمكة قرش بطول 3 أمتار تقتل راكب أمواج

قضايا وحوادث

سمكة قرش بطول 3 أمتار تقتل راكب أمواج
سمكة قرش بطول 3 أمتار تقتل راكب أمواج
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عبد القادر وحيد

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مقتل

سمكة قرش

راكب امواج

السواحل الإسترالية

هاجمت سمكة قرش يصل طولها 3 أمتار، راكب أمواج قبالة السواحل الأسترالية، ما أدى إلى مقتله.

وفي التفاصيل فإن أحد الأشخاص لم يتم تحديد هويته،  كان يمارس ركوب الأمواج على بعد 100 كيلومتر جنوب بريزبين ، عندما عضته سمكة القرش. .

وأضافت الشرطة أن راكبي أمواج عدة حاولوا نجدته وطردوا القرش قبل أن ينقلوا الرجل المصاب إلى الشاطئ، وحاولوا إسعافه بعد أن عضت السمكة رجله اليسرى التي كانت إصابتها بليغة إلا أنهم لم يتمكنوا وتوفي في نفس مكانه.


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