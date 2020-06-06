تطور سريع.. مستشار بن زايد: مستعدون لطي الخلاف مع قطر

06 يونيو 2020 - 12:37 م

قال الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد المستشار السابق لولي عهد أبو ظبي إن الإمارات راغبة في طي صفحة الخلاف الخليجي.

وأضاف عبد الخالق على حسابه في تويتر : " الإمارات أكثر دولة راغبة في طي صفحة الخلاف الخليجي الذي سيدخل عامه الرابع وستكون في مقدمة الدول المستفيدة من إنهاء مقاطعة قطر".

وأوضح أنه في المقابل الشقيقة العنيدة قطر هي التي تعرقل جهود طي صفحة هذا الخلاف رغم أنها تئن من المقاطعة وتعاني من استمرار العزلة.. عناد قطر داء ليس له دواء.

وتفاعل متابعو عبد الخالق مع دعوته لطي الخلاف حيث علق أحدهم :" أستاذ عبدالخالق.. إذا كان هذا أسلوبكم في التعامل مع شقيقتكم و انتم من الطبقة المثقفة، فما حال البقية من الشعب ."

وعلق آخر :" الحقيقة كل دول الخليج خسرانة بسبب هذه المقاطعة والمستفيد دول أخرى أتتها الفرصة على طبق من ذهب".

وليست هذه هي المرة الأولى التي يصف فيه عبد الخالق قطر بالشقية، وأنها عقبة في قبول طي صفحة الخلاف، حيث كتب في تدوينة سابقة : " كلما تقدمنا خطوة واحدة إلى الأمام لطي صفحة الخلاف الخليجي تأتي الشقيقة الشقية قطر عبر وكلائها ومنابرها كقناة الجزيرة لتعيدنا خطوتين إلى الخلف. قطر غير جادة لإنهاء أزمتها وقطر غير جديرة بإنهاء مقاطعتها".