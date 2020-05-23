رثاء مبكي من والدة شهيد كمين البرث

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سيناء

إكسترا نيوز

المنسي

الإختيار

رثت أم الشهيد البطل علي السيد، نجلها بكلمات مبكية تزامنا مع عرض مسلسل "الاختيار" ، قائلة: "أنا أم الشهيد علي، بطل العالم إللي كل الدنيا بتتمثل بيه في كل البلاد".

وأضافت أم الشهيد، خلال لقاء خاص مع فضائية "إكسترا نيوز"، قائلة : "ابني حبيبي يا نور عيني أنا أم البطل، ابني حبيبي بيضربوا بيك المثل".

وتابعت : "أنا وضعت ابني عند ربنا بقوته ودمه وشهادته، وخاف على زمايله في كل مكان".

عرضت أمس الحلقة الـ 29 من مسلسل "الاختيار" الذي يتناول حياة الشهيد أحمد المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، بقرار بيت المقدس بالاستيلاء على أموال المسحيين والمسلمين غير الملتزمين.

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