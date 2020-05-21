التموين: الاحتياطي من السكر يكفي لمدة تزيد على 5 شهور

21 مايو 2020 - 02:12 م

عقدت اللجنة العليا للسكر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، اجتماعاً برئاسة الدكتور، على المصيلحي - وزير التموين والتجارة الداخلية، ورئيس اللجنة، وذلك بحضور أعضاء اللجنة العليا للسكر بكامل ممثليها من القطاعين العام والخاص.



وقد استعرضت اللجنة الموقف التفصيلي للأرصدة الاستراتيجية لدى الشركات التابعة للوزارة وشركات القطاع الخاص، كما تم استعراض باقي الإنتاج المتوقع هذا العام، وتبين أن هناك رصيدا من السكر داخل البلاد بكميات تصل إلى مليون ونصف المليون طن، فضلا عن باقي الإنتاج المتوقع هذا العام والذي يصل إلي 500 ألف طن.



وأكد المصيلحي بأن هذا الرصيد الآمن يكفي لمدة تزيد على خمسة أشهر، وهو ما يعكس وفرة المعروض من السكر بالأسواق، فضلا عن توافره بكميات كبيرة داخل منظومة التموين بكافة فروع الجملة التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية، وهو ما أدى إلى ضبط الأسعار في السوق المحلي.



وشدد المصيلحي علي أهمية المتابعة الدقيقة والمستمرة لهذه السلعة الإستراتيجية، كما وجه للجنة بأهمية متابعة عمليات الصرف والسحب والإمداد من السكر، وضخ المزيد منها حتى يضمن انتظام إتاحته بالأسواق.

