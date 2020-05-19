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في المكسيك..

«حبات البَرَد» على شكل كورونا: «رسالة من الله للبقاء بالمنزل»

عرب وعالم

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فتحي مجدي

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في واقعة غريبة من نوعها، تساقطت حبات البرَد على شكل فيروس كورونا على أحد المناطق في المكسيك، ما اعتبره السكان رسالة من الله للبقاء في منازلهم. 

وتفاجأ سكان منطقة "مونتيموريلوس" في ولاية "نويفو ليون" شمالي المكسيك، بسقوط حبات البرد على شكل فيروس كورونا، ما جعلهم يقومون بوضع علامة على كتلة جليدية ضخمة، كتب عليها: "علامة من القدير للبقاء في المنزل".

وشارك السكان المحليون، صورًا لحبات البرد على وسائل التواصل الاجتماعي، وعلقوا على شكلها الغريب الذي قارنوه مع شكل فيروس كورونا.

ووفقًا لخبير الأرصاد الجوية، ومستشار المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، خوسيه ميجيل فيناس، فإن الشكل الغريب لحجر البَرَد هو في الواقع حدث متكرر في العواصف الشديدة.

وقال ميجيل فيناس لوسائل الإعلام المحلية: "داخل العاصفة، سيبدأ حجر البرد كشكل كروي صغير، وسيتراكم طبقات من الجليد في الأعلى".

وأضاف: "خلال العواصف الشديدة جدًا عندما يكون حجر البَرَد كبيرًا بالفعل ويتحطم، يندمج العديد منها معًا، ويصطدمون معًا ويسحقون بعضهم البعض، ويشكلون مسامير من الجليد".

وتابع: "لذا فإن السقوط هو عبارة عن أقراص جليدية محطمة، محطمة على شكل بضربة عنيفة، أو اندماج حجارة بَرَد مختلفة الحجم، مما يؤدي إلى هذا الشكل النجمي".

وكتب أحد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي ويدعى دارلين: "أمس أرسل الفيروس التاجي، أرسله الله إلى منزلنا ليذكرنا بالبقاء".  وعلق شخص آخر: "هل هذه رسالة مموهة من خالقنا؟".

وسجلت المكسيك - وفقًا لأحدث الأرقام من جامعة جونز هوبكنز - 51 ألفًا و633 حالة إصابة بفيروس كورونا، و5332 حالة وفاة.

شاهد من هنا.. 

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