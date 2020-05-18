الكشف عن حقيقة إصابة الدواجن بـ ميكروب جديد

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المصريون ـ متابعات

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 عقب الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة، على الشائعات التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي بأن هناك ميكروب جديد يصيب الدواجن بسبب الأعلاف، قائلا:" أي أعلاف تصنع داخل الدولة تخضع لرقابة صارمة".
وأضاف" طارق سليمان"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، اليوم الاثنين أن الدولة المصرية تطبق معايير واشتراطات على صناعة العلف أكثر من أي دولة أخرى للحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة.
وتابع :" دائمًا يتم عمل لجان تفتيش مستمرة بشكل مفاجئ لمصانع الاعلاف للتأكد من اتباع الشروط والإجراءات المقرة من قبل قطاع تنمية الثروة الحيوانية ووزارة الزراعة مشيرا إلى أن الدولة ووزارة الزراعة تعمل على توفير كل السلع والمنتجات وكل ما يحتاجه المواطن في تلك الفترة وخاصة بعد تداعيات فيروس كورونا، رغم كل الصعاب التي تواجهها الدولة.
وأشار "رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية"، إلى أنه تم توفير كل تلك السلع بسعر يتناسب مع المواطن وبكميات لا تسبب أي عجز أو تشعر المواطن بنقص في الموارد، لافتًا إلى أننا من الدول المصدرة للأعلاف.
 

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