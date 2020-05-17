  • الأحد 17 مايو 2020
  • بتوقيت مصر03:26 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
مستشفى "كورونا" السعودية- أرشيفية

السعودية تسجل 2736 إصابة بـ"كورونا" آخر 24 ساعة

بالصور.. "سلطان" البحيرة يؤدي صلاة عيد الفطر

رئيس الوزراء يحسم صلاة عيد الفطر بقرار عاجل

كمامة جديدة

كارثة خطيرة .. "الكمامات بتتأجر وتتبدل"

وزيرة التضامن

التضامن: غدًا بدء صرف مساعدات تكافل

الإبراشي

الإبراشي: ده انتحار جماعي والفرح هيتحول جنازة

الخلافات الفنية منعت عادل إمام من جنازة "الساحر"

إعلامي: عادل إمام هو الحاجة اللي بنتباهي بيها

190 تريليون ريال إيراني.. شبكة بديلة للإنترنت

190 تريليون ريال إيراني.. شبكة بديلة للإنترنت لمراقبة المواطنين

المحامي مختار نوح، الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية

نوح: فتوى لابن تيمية تسببت في وفاة 500 شخص

زوجة بشار تعلق على تصريحات "رامي مخلوف"

زوجة بشار تعلق على تصريحات "رامي مخلوف"

لميس الحديدي

الحديدي: عايزين نفرح وننبسط

بـ 5 خطوات.. تخلص من ارتفاع ضغط الدم

الصفحة الأخيرة

ضغط الدم
ضغط الدم
Advertisements

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

مفاجأة.. آلام الفك السفلي قد يكون بوادر للذبحة

#

تخلص من آلام الرقبة بـ 3 خطوات

#

أدوية ضغط الدم والسكري تزيد خطر الإصابة بكورونا

#

بتر قدمي امرأة وأصابعها بسبب دم الدورة الشهرية

ارتفاع ضغط الدم

خطوات

انفعالات

يعاني الكثيرون من ارتفاع  ضغط الدم، فمن المعروف أن التعرض للتوتر أو الغضب أو الانفعال الزائد من أهم أسباب ارتفاع الضغط المعروف بـ القاتل الصامت.

ذكر موقع    Mayoclinic" " المتخصص بالصحة، طرق السيطرة على الانفعالات المسببة لـ ارتفاع ضغط الدم.

1-غير نظرتك للحياة نظم مهام اليوم حسب الاولوية واستوعب فكرة ان ليس كل الاشياء يمكن تغييرها ولكن يمكن وضع طريقة او اسلوب معين للتفاعل معها.

2- ركز على المشاكل التى تستطيع أن تضع حلا مناسبا لها وخذ خطوات لتنفيذه حتى تتخلص من الضغط الذي تسببه لك.

3- ابتعد عن اي شئ او شخص يسبب لك التوتر والازعاج والقلق.

- استمتع بالانشطة التى تحبها واجعل لها وقتا من يومك وخذ قسطا من الراحة والهدوء والاسترخاء.

4- ابحث عن دعم الآخرين ومساعدتهم وتحدث عن مشاعرك وحاول العمل على تغيير نظرتك للامور وسلوكياتك.

5- جرب التنفس العميق أو الحديث الذاتي الإيجابي أو إيقاف أفكار التوتر والقلق تنفس بعمق من الحجاب الحاجز


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جدل "إبراهيم نصر" .. مسلم أم مسيحي؟!

محمود سلطان

البرنس ومعارك أخرى

فراج إسماعيل

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك

إبن تيمية وأسامة الباز..حين يتحدث الكبار

د. هشام الحمامي

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» دراسة تكشف عن كيفية بدء كورونا بووهان
» عقوبات مشددة.. الوزراء: الكمامة بتتغسل لارتدائها مرة أخرى
» مطاردة مثيرة لفتاة سرقت سيارة
» اتفاق تقاسم سلطة بين الرئيس الأفغاني ومنافسه
» القبض على صاحب مصنع استولى على 12 مليون جنيه
» "مش عايزة ابني يموت زي أخوه".. رسالة مبكية من أم لرئيس الوزراء
» بالحجاب.. "مودة الأدهم" تثير مواقع التواصل من داخل الحبس
» محافظ الشرقية: "مش عايز إجراء دمه تقيل"
» هدية مؤثرة من حفيدة عادل إمام في عيد ميلاده
» الوزراء: "لسه مجاش الوقت اللى نرجع فيه لحياتنا الطبيعية"
» وردة.. عبد الحكيم عامر وراء منعها من دخول مصر

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:27

  • شروق

    05:03

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:50

  • عشاء

    20:20

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية