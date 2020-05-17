بـ 5 خطوات.. تخلص من ارتفاع ضغط الدم

يعاني الكثيرون من ارتفاع ضغط الدم، فمن المعروف أن التعرض للتوتر أو الغضب أو الانفعال الزائد من أهم أسباب ارتفاع الضغط المعروف بـ القاتل الصامت.

ذكر موقع Mayoclinic" " المتخصص بالصحة، طرق السيطرة على الانفعالات المسببة لـ ارتفاع ضغط الدم.

1-غير نظرتك للحياة نظم مهام اليوم حسب الاولوية واستوعب فكرة ان ليس كل الاشياء يمكن تغييرها ولكن يمكن وضع طريقة او اسلوب معين للتفاعل معها.

2- ركز على المشاكل التى تستطيع أن تضع حلا مناسبا لها وخذ خطوات لتنفيذه حتى تتخلص من الضغط الذي تسببه لك.

3- ابتعد عن اي شئ او شخص يسبب لك التوتر والازعاج والقلق.

- استمتع بالانشطة التى تحبها واجعل لها وقتا من يومك وخذ قسطا من الراحة والهدوء والاسترخاء.

4- ابحث عن دعم الآخرين ومساعدتهم وتحدث عن مشاعرك وحاول العمل على تغيير نظرتك للامور وسلوكياتك.

5- جرب التنفس العميق أو الحديث الذاتي الإيجابي أو إيقاف أفكار التوتر والقلق تنفس بعمق من الحجاب الحاجز