ترامب يثر الجدل: بدأنا تطوير لقاح كورونا قبل ظهوره

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أثار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجدل، بعد تصريحاته أمس الجمعة، بأن علماء الولايات المتحدة بدأوا العمل على تطوير لقاح ضد وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" أوائل 2020، قائلا إنهم لم يعرفوا في حينه المرض الذي كانوا يكافحونه.
وأضاف أمام البيت الأبيض، أن "علماء في معاهد الصحة الوطنية أطلقوا العمل على تصميم أول لقاح يوم 11 يناير، ولم يعرف الناس في حينه ماذا يحدث حولهم، أما نحن فبدأنا تطوير اللقاح، رغم أننا لم نكن على علم ما الذي نكافحه".

وأعرب الرئيس الأمريكي عن شكره للعلماء العاملين على اللقاح، معتبرا من جديد أنه سيكون جاهزا حتى أواخر العام الحالي.
ولم يذكر ترامب أي تفاصيل أخرى حول هذا الشأن، إلا أن تقارير إعلامية عدة كشفت في وقت سابق أن الولايات المتحدة كانت على علم بانتشار فيروس جديد في مدينة ووهان الصينية منذ نوفمبر 2019.
وأكد ترامب  أن الولايات المتحدة أطلقت جهودها في مجال تطوير اللقاح قبل أن تعلن منظمة الصحة العالمية انتشار فيروس كورونا المستجد.

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