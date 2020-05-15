«الصحة العالمية»: صعوبة الكلام علامة على الإصابة بكورونا

حذر خبراء من أن الأشخاص الذين يعانون من صعوبة في التحدث يمكن أن يكونوا مصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

ولا يقتصر الأمر على هؤلاء الأشخاص الذين تظهر عليهم الأعراض، إذ أنه حتى الأشخاص الذين لم تظهر عليهم يمكنهم ترك أثر الفيروس في الهواء بعد التحدث.

وكتب مؤلفو الدراسة في مجلة الجمعية الوطنية للعلوم (PNAS) أن جزيئات الفيروس "صغيرة بما يكفي للوصول إلى الجهاز التنفسي السفلي، والذي يرتبط بزيادة نتائج المرض الضارة".



وبعبارة أخرى، فإن التواجد في نفس الغرفة الصغيرة مثل السماعة المصابة بفيروس كورونا قد لا يجعل أنفك وحلقك عرضة للإصابة فقط، ولكن رئتيك أيضًا.



ومع ذلك، في المتوسط، كان لدى المتحدثين تركيز أقل للفيروس في جزيئات البصاق الخاصة بهم، مما يجعل من غير المحتمل أن يصيبوا شخصًا آخر.



وكان الاحتمال ضعيفًا في أن أي جزيء من البصاق المنبعث أثناء الحديث يحتوي على الفيروس بنسبة: 0.01 في المائة فقط، ومع ذلك، يثير مخاوف كبيرة، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



وكتب مؤلفو الدراسة أن الدراسة الجديدة "توضح كيف أن الكلام العادي يولد قطرات محمولة جوًا، والتي يمكن أن تظل معلقة لعشرات الدقائق أو أطول وقادرة بشكل بارز على نقل المرض في الأماكن الضيقة".



وقال الدكتور لورنس يونج أستاذ علم الأورام الجزيئي بجامعة وارويك : "هذا يشير إلى أن الفيروس من شخص مصاب يمكن أن ينتقل بهذه الطريقة في الأماكن الضيقة، ولكن لا يوجد تحليل مباشر لوجود الفيروسات في القطرات أو قدرتها على نقل العدوى".



وتابع: "أحد الافتراضات الرئيسية في هذه الورقة هو أن كل جزيء فيروس في القطرة قادر بنفس القدر على التسبب في الإصابة".



واستدرك": نحن لا نعرف أن هذا هو الحال بالنسبة لـ (Sars-CoV-2). الدراسة جديدة وتدعم وجهة النظر القائلة بأن الجهاز التنفسي وانتقال الهباء الجوي هي آليات مهمة لانتشار الفيروس. "



وأشار إلى أن هذا يؤكد أهمية التباعد الاجتماعي ويثير قضايا مهمة حول إمكانية انتشار الفيروس في الأماكن الضيقة مثل المكاتب والمصانع، ويسلط الضوء على انتقال الفيروس من الأفراد المصابين الذين ليس لديهم أعراض.



