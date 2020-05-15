» من الإعلام والتيك توك الي السجن..مالا تعرفه عن مودة الأدهم

15 مايو 2020 - 11:57 ص

تصدرت اليوتيوبر مودة الأدهم ، مؤشرات البحث عبر موقع البحث العالمى "جوجل"، بعد إلقاء القبض عليها من قبل الإدارة العامة لمباحث الآداب، بتهمة نشر مقاطع تحرض على الفسق والفجور وتخل بالقيم الأسرية، أثناء تواجدها داخل «كمبوند» في أكتوبر.



مودة فتحي رشاد وشهرتها " مودة الأدهم"، من مواليد محافظة مرسى مطروح، جاءت إلى القاهرة منذ سنوات، وتسكن في "مدينتي" بمنطقة التجمع الأول وحاليًا تمتلك سيارة موديل 2020.



درست فى كلية الإعلام حيث تهوى التصوير وكانت تسعى دائما لتحقيق الشهرة على مواقع التواصل الاجتماعى.



-شاركت فى مسابقة "Miss eco Egypt"، التى أقيمت عام 2015 لدعم السياحة فى مصر من خلال اختيار ملكة جمال ووصيفتين يتم اختيارهن للتسويق للسياحة بشكل غير مباشر.



استقلت مودة الادهم ماديا وتركت منزل عائلتها بالإسكندرية عندما كان عمرها 19 عامًا، وقالت إنها لم تشعر بالسعادة والراحة التى كانت تشعر بها وقت وجودها مع عائلتها.



انضمت"الأدهم" إلى عالم "التيك توك"، وظهرت في فيديوهات عبر التطبيق، ورصدتها أجهزة الأمن ومباحث الآداب، وباتت دليل إدانتها، حيث داهمت الشرطة، منزلها في التجمع لكن لم تعثر عليها، إذ كانت قد رحلت قبل وصول الشرطة، واستمرت التحريات وتوجيه المأموريات للبحث عن مكانها، حتى عثر عليها تختبئ في إحدى مناطق الـ6 من أكتوبر.



وبعد عرض مودة الأدهم على النيابة العامة بالقاهرة الجديدة، أمرت بإخلاء سبيلها بكفالة 20 ألف جنيه، على ذمة المحضر رقم 64 جنح التجمع الأول، الذى اتهمت فيه بالتحريض على خرق الحظر.



لم تكن هي المرة الأولى للفتاة، ذات الـ22 عامًا، وتم القبض عليها، في 29 من مارس، بتهمة خرق حظر التجول بالشوارع المصرية، وتصويرها فيديو وبثه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



ويتخطى عدد متابعيها على موقع التواصل الاجتماعى "تيك توك" 3 ملايين، وعلى موقع إنستجرام" 1.5 مليون، ونحو 255 ألف مشترك على "يوتيوب"، وذلك بسبب الفيديوهات التى تنشرها، والتى تتسم عادة بالجراءة الزائدة، ما يجعلها محل انتقاد فى الكثير من الأوقات.



وكانت الإعلامية لميس الحديدي، أعلنت في وقت سابق في برنامجها "القاهرة الآن" استضافة مودة الأدهم، لكن ألغيت فقرتها بعد الانتقادات والجدل الذي أثاره الإعلان، وخرجت الفتاة تعلن غضبها من إلغاء الفقرة، لافتة إلى أنه تم تبليغها باعتذار أحد الضيوف التي ستحل معه للحديث عن "السوشيال ميديا"، وهو مذيع الشارع أحمد رأفت، لذلك تم تأجيل الفقرة بأكملها.



وقالت خلال فيديو وتبكي معلنة انزعاجها من الإلغاء وهي في طريقها من الإسكندرية إلى القاهرة: "مش عارفة أعمل إيه؟.. ماعنديش مشكلة كنتم تبلغوني الصبح بتأجيل الحلقة قبل دخولي القاهرة، إزاي تعملوا كده؟.. وهو عدم تقدير وحسبي الله ونعم الوكيل فيكم".

