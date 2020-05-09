محاكمة مراهق اغتصب طفلة 3 سنوات في أرض زراعية

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أرض زراعية

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أحالت نيابة الطفل بشمال الجيزة حدثا إلي المحاكمة بتهمة هتك عرض طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات بالعياط بعد استدراجها لقطعة ارض زراعية والتحرش بها.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم "ك.خ"، طفل جاوز من العمر الخامسة عشر ولم يجاوز الثامنة عشر سنة ميلادية من عمره بدائرة مركز شرطة العياط، خطف بطريق التحايل الطفلة "ه.ع"، واستدرجها بحجة إحضار الحلوى، وقام بهتك عرضها.

كما شرحت تحقيقات النيابة أن والد الطفلة، أبلغ بقيام المتهم باستدراج نجلته الطفلة الي احدي الاراضي الزراعية بالقرية التي يقطنون بها، و التحرش بها وتابع ان ابنته البالغه من العمر 3 سنوات ونصف السنة كانت تلهو امام منزل عمها، بينما كانت والدتها في تلك الاثناء تقوم باعمال المطبخ، وعقب انتهائها من عملها، وبحثها عن ابنتها وجدتها بالسرداب، وبسؤالها لها عن سبب تواجدها في ذلك المكان ابلغتها بان المتهم قام باستدراجها لذلك المكان وتحرش بها.

وكشفت أقوال والدتها أمام النيابة، ان طفلتها كانت تلهو امام المنزل، واختفت عن اعينها، وبالبحث عنها سمعت صوت بكائها، وباستبيان الامر منها، اخبرتها بقيام المتهم باستدراجها الي احدي الاراضي الزراعية وهتك عرضها.

وذكر الضابط مجري التحريات في اقواله امام النيابة العامة، ان تحرياته توصلت الي صحة الواقعة، وقيام المتهم باستدراج الطفلة وهتك عرضها، وحال قيامها بمقاومته قام باغلاق فمها بيده الي ان فرغ من فعلته.


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