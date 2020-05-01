» بسمة وهبة لـ"مسعد أبوفجر": "هنجيبك مصر متكتف"

01 مايو 2020 - 10:56 ص

فتحت الإعلامية بسمة وهبة، النار على الناشط السيناوي، مسعد أبوفجر، قائلة: "ده ناشط بدرجة خائن، مثله مثل الخونة الذين نفذوا العملية الإرهابية ضد ضباطنا وجنودنا، إنه أداة من أدوات الإخوان".



وأضافت"وهبة"، خلال برنامج "كل يوم"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز الفضائية"، قائلة :"مسعد أبوفجر المفروض إنه مصري، ولكن مع كل عملية إرهابية ضد جنودنا نراه يهلل ويبارك لكل عملية إرهابية، هذا ليس مصريًا".



وتابعت : "مسعد أبو فجر كان على علاقة بإسرائيليين، هنجيبه مصر متكتف بعد أن تنتهى فلوس الكفيل، معقبة:" مسلسل الاختيار جنن الإرهابيين وأصابهم بالسعار".

