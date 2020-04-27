» تناول ثمرتين موز يوميا.. والنتيجة سحرية

27 أبريل 2020 - 01:59 م

يعتبر الموز من الفواكه التي يقبل على تناولها الجميع، فهي من الفواكه المتواجدة طوال العام.

وكشفت الدراسات الحديثة عن أن المواظبة علي تناول ثمرتين من الموز يوميا يعمل علي الوقاية من العديد من الأمراض.

وأكد الأطباء أن الموز يساعد علي تقليل ارتفاع ضغط الدم لاحتوائه علي البوتاسيوم الذي يفيد في تنظيم نسبة ضغط الدم، كما أنه يعتبر من الأغذية التي تساعد علي فقد الوزن الزائد، فهو يقلل من رغبة الفرد في تناول الطعام.