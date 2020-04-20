» تنفيذًًًًا لتعليمات الحكومة.. الأجهزة الأمنية تغلق طريق الكورنيش

20 أبريل 2020 - 10:39 ص

تزامنا مع القرارات التي أصدرها رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي بتعليق المواصلات يوم شم النسيم وإغلاق الطرق، لمنع التجمعات للمواطنين للحد من تفشي فيروس"كورونا" المستجد،أغلقت الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية في إغلاق طريق الكورنيش بكافة محافظات الجمهورية وعدم السماح بانتظار السيارات.

وأشارت وزارة الداخلية في بيان نشرته "صدي البلد" أنه سيتم السماح للسيارات في محافظات"القاهرة والجيزة وأسيوط " بتسيير السير في تلك الطرق مع منع الانتظار بتلك الطرق.

جدير بالذكر أن الحكومة أعلنت عن مجموعة من الإجراءات للحد من تفشي الفيروس كان أبرزها غلق الطرق والمولات والمحال التجارية والمتنزهات والحدائق العامة والشواطئ وإيقاف كافة وسائل النقل العامة لمنع التجمعات.