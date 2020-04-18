اكتشاف علاج أمريكي مبهر لفيروس كورونا: نسبة نجاحه 99% ويتاح خلال أيام

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قال تقرير منشور على موقع "ماركت ووتش" الأمريكي إنه تم تجربة عقار "ريميدسيفر" الذي أنتجته شركة "جلياد" الأمريكية على عدد كبير من المرضى وحقق نجاحات مذهلة .

وأشار التقرير إلى أنه تم تجربة العقار على 2400 شخصا حالتهم متأخرة حول العالم ، و 1600 شخصا في حالة متوسطة ، وكانت المفاجأة أن أغلبهم تعافى وانخفضت درجة حرارته ولم يعد بحاجة لأجهزة التنفس الصناعي.

وأكد التقرير أن جامعة شيكاغو بأمريكا جربت الدواء على 125 شخصا تعافى منهم 123 شخصا بنسبة تصل إلى 99% .

وأصدرت الشركة المنتجة للدواء بيانا أكدت فيه أن التجارب الخاصة بالدواء لن تنتهي إلا في مايو المقبل ، وأنهم لن يصدروا تصريحات حتى حلول هذا الموعد.

وارتفعت أسهم الشركة المصنعة للدواء في البورصة بنسبة 12% بعد النتائج الأولية لجامعة شيكاغو.

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